7 дейтинговых сервисов на замену Tinder

30 июня Tinder окончательно уходит из России. Собрали несколько дейтинг-приложений, которыми можно пользоваться вместо привычного сервиса.

Mamba

Самый старый сервис для знакомств в России: создан в 2003 году. Приложение очень похоже на Tinder: те же описания анкеты, профили и свайпы вправо и влево.

Однако возможности поиска — более широкие. Среди параметров есть не только возраст, но и рост, вес собеседника. Также можно выбрать цель общения: «отношения», «флирт» или «встреча, свидание». Люди, выбравшие разные цели, не смогут пообщаться друг с другом.

В Mamba пользователи также могут проводить прямые эфиры и знакомиться таким образом. Помимо приложения доступен сайт. По словам создателя проекта, у сервиса более 70 млн пользователей.

Этот сервис восполняет только одну из функций ушедшего Tinder — поиск секс-партнера. Сервис анонимный, и много личных данных он не требует: не понадобится даже телефон, зарегистрироваться можно с помощью почты.

При заполнении профиля можно указать рост, возраст и сексуальные предпочтения: при включении геолокации показываются ближайшие партнеры. Число пользователей неизвестно, но в Google Play у приложения более 5 млн скачиваний.

Свежее приложение от выпускников НИУ ВШЭ, вышло в 2023 году. Сервис нацелен на глубокие и серьезные знакомства: подбирает пару на основе психологической совместимости, используя ИИ и методы машинного обучения.

Пользователи должны пройти психологический тест, а приложение подберет лучшую пару, учитывая особенности личностей пользователей. Несмотря на то, что приложение запущено недавно, по словам создателей, в нем зарегистрировались более 100 тыс. пользователей из России и стран СНГ.

Классический дейтинговый сервис с несколькими отличиями: при регистрации в анкету можно сразу перенести данные из профиля VK, а сервис доступен в приложении или профиле на сайте VK. Заполнять информацию о себе не нужно: можно добавить фото со страницы в соцсети, музыкальные предпочтения, место работы и другие данные.

База для знакомств широкая: аудитория VK — около 80 млн пользователей. Однако для свайпов доступны только пользователи «Знакомств».

Также VK говорили о планах создать свой аналог Tinder без авторизации в VK и с отдельным приложением. Запуск планируют летом 2023 года.

На момент публикации сервис доступен только для устройств на Android: веб-версии и приложения в App Store нет.

«Блум» — сервис для знакомств, который также очень похож на Tinder. Однако здесь можно выбрать формат знакомств — для дружбы или для отношений. В чатах доступны не только текстовые, но и голосовые сообщения. А еще — у каждого пользователя есть возможность вести микроблоги и оставлять комментарии под постами других людей.

В Google Play — более 10 млн скачиваний.

Приложение направлено на серьезные и вдумчивые романтические знакомства: как и в Twinby, партнеры подбираются по принципу психологической совместимости. Для регистрации каждый участник должен заполнить анкету.

Помимо онлайн-знакомств, доступно и общение офлайн: понравившимся пользователям можно отправить приглашение на мероприятие Fitil. Участие в таких событиях платное — от 1000 рублей за вход.

Важное правило комьюнити Fitil: на сервисе просят регистрироваться пользователей, которые не состоят в браке. Аудитория приложения в Google Play небольшая: около 5 тыс. скачиваний.

Tastebuds

Приложение для поиска партнера или друга на основе музыкальных предпочтений. Доступно только пользователям на iOS. Для анкеты можно выгрузить плейлист из Apple Music.

Количество пользователей неизвестно, но приложение достаточно старое: запущено в 2010 году.

Мы не включали в список приложения, анкеты которых основаны на соционике или типах личности. Если вам близки эти типологии, можете присмотреться к Boo (более 5 млн скачиваний на Android).

Фото на обложке: Boumen Japet / shutterstock