7 дейтинговых сервисов на замену Tinder

30 июня Tinder окончательно уходит из России. Собрали несколько дейтинг-приложений, которыми можно пользоваться вместо привычного сервиса.
Самый старый сервис для знакомств в России: создан в 2003 году. Приложение очень похоже на Tinder: те же описания анкеты, профили и свайпы вправо и влево.
Однако возможности поиска — более широкие. Среди параметров есть не только возраст, но и рост, вес собеседника. Также можно выбрать цель общения: «отношения», «флирт» или «встреча, свидание». Люди, выбравшие разные цели, не смогут пообщаться друг с другом.
В Mamba пользователи также могут проводить прямые эфиры и знакомиться таким образом. Помимо приложения доступен сайт. По словам создателя проекта, у сервиса более 70 млн пользователей.
Pure
Этот сервис восполняет только одну из функций ушедшего Tinder — поиск секс-партнера. Сервис анонимный, и много личных данных он не требует: не понадобится даже телефон, зарегистрироваться можно с помощью почты.
При заполнении профиля можно указать рост, возраст и сексуальные предпочтения: при включении геолокации показываются ближайшие партнеры. Число пользователей неизвестно, но в Google Play у приложения более 5 млн скачиваний.
Twinby
Свежее приложение от выпускников НИУ ВШЭ, вышло в 2023 году. Сервис нацелен на глубокие и серьезные знакомства: подбирает пару на основе психологической совместимости, используя ИИ и методы машинного обучения.
Пользователи должны пройти психологический тест, а приложение подберет лучшую пару, учитывая особенности личностей пользователей. Несмотря на то, что приложение запущено недавно, по словам создателей, в нем зарегистрировались более 100 тыс. пользователей из России и стран СНГ.
«VK Знакомства»
Классический дейтинговый сервис с несколькими отличиями: при регистрации в анкету можно сразу перенести данные из профиля VK, а сервис доступен в приложении или профиле на сайте VK. Заполнять информацию о себе не нужно: можно добавить фото со страницы в соцсети, музыкальные предпочтения, место работы и другие данные.
База для знакомств широкая: аудитория VK — около 80 млн пользователей. Однако для свайпов доступны только пользователи «Знакомств».
Также VK говорили о планах создать свой аналог Tinder без авторизации в VK и с отдельным приложением. Запуск планируют летом 2023 года.
«Блум»
На момент публикации сервис доступен только для устройств на Android: веб-версии и приложения в App Store нет.
«Блум» — сервис для знакомств, который также очень похож на Tinder. Однако здесь можно выбрать формат знакомств — для дружбы или для отношений. В чатах доступны не только текстовые, но и голосовые сообщения. А еще — у каждого пользователя есть возможность вести микроблоги и оставлять комментарии под постами других людей.
В Google Play — более 10 млн скачиваний.
Fitil
Приложение направлено на серьезные и вдумчивые романтические знакомства: как и в Twinby, партнеры подбираются по принципу психологической совместимости. Для регистрации каждый участник должен заполнить анкету.
Помимо онлайн-знакомств, доступно и общение офлайн: понравившимся пользователям можно отправить приглашение на мероприятие Fitil. Участие в таких событиях платное — от 1000 рублей за вход.
Важное правило комьюнити Fitil: на сервисе просят регистрироваться пользователей, которые не состоят в браке. Аудитория приложения в Google Play небольшая: около 5 тыс. скачиваний.
Приложение для поиска партнера или друга на основе музыкальных предпочтений. Доступно только пользователям на iOS. Для анкеты можно выгрузить плейлист из Apple Music.
Количество пользователей неизвестно, но приложение достаточно старое: запущено в 2010 году.
Мы не включали в список приложения, анкеты которых основаны на соционике или типах личности. Если вам близки эти типологии, можете присмотреться к Boo (более 5 млн скачиваний на Android).
Фото на обложке: Boumen Japet / shutterstock
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