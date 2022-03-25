Главное для бизнеса к утру 25 марта на фоне спецоперации на Украине: о рынках, санкциях и просьбах компаний

Карина Пардаева
США отложили запрет на импорт морепродуктов из России, расширение санкций и другие новости — в дайджесте RB.RU.
Главное для бизнеса к утру 25 марта на фоне спецоперации на Украине: о рынках, санкциях и просьбах компанийКарина Пардаева
Мир
- Лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» против России, однако не только в отношении ограничения объемов поставок, но и в отношении цен — премьер Бельгии Александр Де Кро.
- США ввели санкции против Госдумы, физлиц и юрлиц. В список попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора РФ. Также под санкциями оказался глава Сбербанка Герман Греф.
- Япония расширила санкции в отношении России из-за ситуации на Украине: в список включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.
- Канада вводит санкции против 160 членов Совета Федерации из-за военной операции на Украине. Также в ближайшие дни будут введены дополнительные санкции в отношении экспорта товаров и технологий в Россию.
Финансы
- «СПБ биржа» с 25 марта увеличит количество торгуемых иностранных бумаг с 15 до 50.
- Мосбиржа 25 марта снова будет торговать акциями 33 компаний с 9:50 до 14:00 мск. Короткие по-прежнему запрещены. ОФЗ можно будет торговать с 9:50 до 18:50 мск. В режиме переговорных сделок будут работать торги российскими евробондами, корпоративными облигациями и акциями вне индекса IMOEX.
Бизнес
- Фармацевтическая компания Gilead приостановила «второстепенные бизнес-операции» в России
- США отложили запрет на импорт морепродуктов из России до июня. Сроки запрета на импорт алкоголя и алмазов остались прежними.
- Производители продуктов попросили у Генпрокуратуры разрешить логотип Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) на упаковке. Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота: в ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара, при этом в магазины синхронно не поставляли товар, поддерживая ажиотажный спрос.
- Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» обратились к правительству с просьбой ввести для них меры поддержки. Маркетплейсы причислили себя к IT-отрасли и попросили помочь им так, как это сделали для IT-компаний.
Фото на обложке: stockwars /
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