Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Главное для бизнеса к утру 3 марта: санкции, заморозка активов, закрытие сервисов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

RB собрал основные новости для бизнеса к утру 3 марта на фоне «спецоперации» на Украине: санкции Канады, закрытие H&M, остановка программ Всемирного Банка и другие новости.

Главное для бизнеса к утру 3 марта: санкции, заморозка активов, закрытие сервисов

 О главных событиях 2 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Основное

  • Канада ввела санкции против ключевых сотрудников «Роснефти» и «Газпрома». Под ограничения попали десять человек, кто именно — не уточняется. Также власти внесли в санкционные списки Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева, Сергея Собянина и Александра Беглова.
  • В Конгресс США внесли проект о санкциях против всех госкомпаний России. Меры предложили ввести против «Газпрома», «Росатома» и «Роснефти», а также «Аэрофлота».
  • Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поддержке граждан и бизнеса после введенных санкций. Документ вводит дополнительные кредитные каникулы до 30 сентября и предусматривает дополнительную соцпомощь для россиян. Он должен облегчить доставку медикаментов и помочь отчисленным из зарубежных вузов студентам.

Банки

  • Всемирный банк решил незамедлительно прекратить все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.
  • Правительство Японии приняло решение заморозить активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и ВТБ.
  • «Альфа-банк» за одни неполные сутки привлек от россиян $500 млн на краткосрочные долларовые вклады с повышенной ставкой в 8% годовых. На рублевые вклады под 20% годовых банк за два дня привлек свыше 250 млрд рублей.
  • В SWIFT заявили, что отключат попавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта.

Бизнес

  • Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси». Продажа клуба будет проведена по надлежащей процедуре. Предприниматель добавил, что не будет просить о погашении каких-либо кредитов.
  • Крупнейшие производители пива в Чехии Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard прекратили поставки в Россию.
  • Mercedes-Benz приостановил производство и поставки автомобилей в Россию.
  • Второй по величине в мире ритейлер одежды H&M закрылся в России, заявив, что глубоко обеспокоен трагическими событиями на Украине и «поддерживает всех людей, которые пострадали».
  • Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих самолетов, а также обслуживать авиапарк российских компаний.

Сервисы

  • Spotify объявил о закрытии офиса в России, но сервис будет доступен россиянам, чтобы обеспечить глобальный поток информации.
  • Netflix приостановил работу над российскими проектами. Однако пока стриминговый сервис пока не сделал каких-либо официальных заявлений по ситуации. 
  • Megogo решил прекратить свою деятельность в России. Глава компании Виктор Чеканов объяснил это отзывом франшизы «основателями бренда».

Фото на обложке: merzzie / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тест: куда стартапам перевезти свой бизнес
  2. 2 Крупнейшие экспортеры чешского пива прекратили поставки в Россию
  3. 3 «Это было невероятно трудное решение»: Роман Абрамович объявил о продаже ФК «Челси»
  4. 4 «Альфа-банк» за один день привлек $500 млн на долларовые вклады с повышенной ставкой
  5. 5 USM попавшего под санкции Алишера Усманова вышла из капитала «ИКС Холдинг»
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ