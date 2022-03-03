Главное для бизнеса к утру 3 марта: санкции, заморозка активов, закрытие сервисов

RB собрал основные новости для бизнеса к утру 3 марта на фоне «спецоперации» на Украине: санкции Канады, закрытие H&M, остановка программ Всемирного Банка и другие новости.

О главных событиях 2 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Основное

Канада ввела санкции против ключевых сотрудников «Роснефти» и «Газпрома». Под ограничения попали десять человек, кто именно — не уточняется. Также власти внесли в санкционные списки Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева, Сергея Собянина и Александра Беглова.

В Конгресс США внесли проект о санкциях против всех госкомпаний России. Меры предложили ввести против «Газпрома», «Росатома» и «Роснефти», а также «Аэрофлота».

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поддержке граждан и бизнеса после введенных санкций. Документ вводит дополнительные кредитные каникулы до 30 сентября и предусматривает дополнительную соцпомощь для россиян. Он должен облегчить доставку медикаментов и помочь отчисленным из зарубежных вузов студентам.

Банки

Всемирный банк решил незамедлительно прекратить все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

Правительство Японии приняло решение заморозить активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и ВТБ.

«Альфа-банк» за одни неполные сутки привлек от россиян $500 млн на краткосрочные долларовые вклады с повышенной ставкой в 8% годовых. На рублевые вклады под 20% годовых банк за два дня привлек свыше 250 млрд рублей.

В SWIFT заявили, что отключат попавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта.

Бизнес

Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси». Продажа клуба будет проведена по надлежащей процедуре. Предприниматель добавил, что не будет просить о погашении каких-либо кредитов.

Крупнейшие производители пива в Чехии Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard прекратили поставки в Россию.

Mercedes-Benz приостановил производство и поставки автомобилей в Россию.

Второй по величине в мире ритейлер одежды H&M закрылся в России, заявив, что глубоко обеспокоен трагическими событиями на Украине и «поддерживает всех людей, которые пострадали».

Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих самолетов, а также обслуживать авиапарк российских компаний.

Сервисы

Spotify объявил о закрытии офиса в России, но сервис будет доступен россиянам, чтобы обеспечить глобальный поток информации.

Netflix приостановил работу над российскими проектами. Однако пока стриминговый сервис пока не сделал каких-либо официальных заявлений по ситуации.

Megogo решил прекратить свою деятельность в России. Глава компании Виктор Чеканов объяснил это отзывом франшизы «основателями бренда».

Фото на обложке: merzzie / Shutterstock