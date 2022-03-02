Седьмой день спецоперации на Украине: главное для бизнеса

RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне седьмого дня военной операции на Украине: «Сбер» уходит с европейского рынка, Банк России остановил выплату дивидендов за рубеж, бизнес приостанавливает поставку комплектующих в России.

О главных событиях к утру 2 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Мир

Евросоюз разработает четвертый пакет санкций против России из-за проведения военной операции на Украине, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Новые ограничения будут направлены на российских миллиардеров.

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», ВЭБ.

Фондовый рынок и банки

Доля иностранных инвесторов в госдолге России упала до минимума с 2012 года — до 17,4%.

Банк России заявил, что выплата дивидендов за рубеж остановлена. Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам кроме нерезидентов.

Минфин РФ заявил, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут «идеальной альтернативой» скупке долларов.

Курс доллара на Мосбирже 2 марта обновил исторический максимум. Доллар на максимуме торговался на отметке 110 рублей, евро — 122,39.

ЦБ запретил нерезидентам (кроме стран СНГ) выводить из России более $5 тыс. в месяц без открытия счета.

Бизнес

Сбербанк решил уйти с европейского рынка. «Дочки» банка столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников. Стоимость акций «Сбера» на Лондонской бирже опускалась 2 марта до одного-двух центов. На открытии торгов акции торговались по цене пять центов за штуку.

«Сбер» 2 марта также отчитался о финансовых результатах за 2021 год по МСФО. Чистая прибыль увеличилась на 63,9% год к году и составила 1,24 трлн рублей. Выручка всех нефинансовых сервисов выросла почти в три раза — до 193,8 млрд рублей.

Airbus приостановил техподдержку российских авиакомпаний, поставки запчастей, а также работу своей инженерной площадки в России. Ранее о приостановке техподдержки и поставки запчастей объявил и Boeing.

Компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила доставку в Россию. Аналогичное решение ранее приняли перевозчики UPS и FedEx.

Японские Honda и Mazda прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию, а частные продавцы автомобилей и дилеры в последние дни на фоне нестабильной ситуации на рынке начали стремительно останавливать продажи.

Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса:

— с 10 марта правительство введет мораторий на плановые проверки для ИП и малого бизнеса

— будет продлена программа «ФОТ 3.0». На нее направят дополнительно более 6 млрд рублей.

— программа компенсации МСП за использование системы быстрых платежей продлена на полгода.

и IT-отрасли:

— налоговые преференции будут распространены на разработчиков мобильных приложений

— на три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты по ставке 3%.

— сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу.

Wildberries объявил, что и з-за волатильности на рынке с 7 марта будет выплачивать продавцам денежные средства за реализованные товары на несколько дней раньше.

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