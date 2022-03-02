Евросоюз разработает четвертый пакет санкций против России с прицелом на миллиардеров

Евросоюз разработает четвертый пакет санкций против России из-за проведения военной операции на Украине, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Новые ограничения будут направлены на российских миллиардеров.

«Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД с американским госсекретарем Энтони Блинкеном», — передает ТАСС слова Шалленберга.

Шалленберг считает, что уже введенные ограничительные меры в отношении России показали свою эффективность. «Биржи закрыты. Рубль значительно падает. Европейский союз впервые показал мускулы», — заявил он.

Шалленберг отметил, что новые санкции будут направлены на крупнейших российских бизнесменов. «Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи. Мы работаем, уже есть новые списки», — рассказал глава МИД Австрии. Он добавил, что могут быть и другие санкции, но не раскрыл подробностей.

Первый пакет санкций был принят за признание Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик. Была приостановлена сертефикация газопровода «Северный поток — 2», введены санкций против депутатов Госдумы, проголосовавших за признание республик, а также санкции против банков, спонсирующих оборонную промышленность.

Второй пакет санкций за начало военной спецоперации на Украине был значительно расширен. Он включал в себя санкции в отношении российских журналистов, политиков, в том числе персональные санкции в отношении Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, а также запрет на поставку технологий, самолетов, ограничения в отношении российских госкомпаний и запрет полетов.

В результате третьего пакета санкций были заморожены резервы Банка России, а также отключены от системы SWIFT ряд банков РФ.

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