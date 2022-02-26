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Bloomberg: США готовят санкции против Центробанка России

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

США рассматривают возможность введения санкций в отношении Центрального банка России. Отмечается, что этот шаг будет нацелен против резервов Центробанка.

Bloomberg: США готовят санкции против Центробанка России

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимные. Объем резервов, «накопленных Путиным», оценивается в $643 млрд. 

Агентство отмечает, что вопрос наложении санкций на ЦБ рассматривался в Белом доме с января этого года. Окончательное решение еще не принято, однако, по данным источника, администрация президента США Джо Байдена «рассматривает все варианты удержать Путина».

В пятницу страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в рамках которых планируется заморозка всех активов президента России и главы МИД в Евросоюзе. Впоследствии к этим санкциям присоединились США.

В настоящий момент под санкциями США находятся следующие российские банки: Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Новикомбанк», «Совкомбанк», Открытие», «Промсвязьбанк», «Россия», «Индустриальный сберегательный банк», «Черноморский банк развития», «Генбанк» и «ВЭБ.РФ».

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Фото: Bloomberg

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