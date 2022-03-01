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SWIFT ждет юридических инструкций по отключению российских банков

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Международная межбанковская система SWIFT отключит отдельные российские банки после того, как получит юридические инструкции от властей западных стран, сообщается на официальном сайте компании.

SWIFT ждет юридических инструкций по отключению российских банков

«Нам известно о совместном заявлении лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов, в котором выражается их намерение принять новые меры по ограничению доступа отдельных российских банков к нашим службам обмена финансовыми сообщениями», — говорится в сообщении компании.

SWIFT подчеркнула, что всегда будет соблюдать вводимые санкции. «Мы взаимодействуем с этими органами власти, чтобы понять, на какие организации будут распространяться эти новые меры, и отключим их, как только получим юридические инструкции для этого», — отметили в компании.

Вероятность отключения России от SWIFT в связи с военной операцией на Украине высока, сейчас в Брюсселе обсуждают этот вопрос. Reuters 26 ферваля 2022 года со ссылкой на главу центрального банка еврозоны сообщил о том, что эта мера будет реализована в течение нескольких дней.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) — международная организация-оператор одноименной системы обмена информацией о транзакциях и совершения платежей между банками разных стран. Подробнее о том, что такое SWIFT, и что будет, если Запад отключит Россию от системы, читайте здесь. Эксперты считают, что российский аналог SWIFT может заменить систему.

Фото на обложке: alexfan32 / Shutterstock

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