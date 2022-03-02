Минфин РФ назвал «идеальную альтернативу» скупке долларов

Минфин РФ подготовил положительное заключение на законопроект, предполагающий отмену НДС на золото для физических лиц. По мнению ведомства, этот драгметалл станет «идеальной альтернативой скупке долларов».

«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

В настоящее время при покупке слитка золота в банке покупатель должен заплатить НДС в размере 20%. При этом продажа слитка банку не предполагает возврата уплаченного НДС. Таким образом операции с золотом становятся невыгодными для граждан.

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Курс золота, как отмечает Минфин, подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность.

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