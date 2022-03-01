Аналитик назвал три устойчивых актива для инвесторов в условиях экономического кризиса

Драгоценные металлы и гособлигации развитых стран являются защитным активом в условиях экономического кризиса, рассказал RB.RU инвестиционный директор группы «Тринфико» Артем Цогоев. Третий по надежности инструмент — инвестиции в зарубежную недвижимость.

По мнению аналитика, диверсификация портфеля между этими инструментами позволит сохранить накопления в условиях ослабления рубля и приумножить капитал в условиях международных санкций.

Драгоценные металлы

Цогоев отмечает, что драгметаллы — наиболее стабильный актив для инвестора сейчас. Речь идет прежде всего о золоте, в том числе в биржевой форме.

Экономист напоминает, что в первые же дни международных санкций российские власти объявили о возобновлении покупки золота на внутреннем рынке, а курс металла вырос почти на 15%.

ОФЗ

Еще один стабильный актив — государственные облигации (ОФЗ) на долговых рынках. Доходность облигаций, как и любых других ценных бумаг, зависит от величины риска.

«По итогам 2021 года облигации таких стран, как Китай и Индонезия, показали доходность в районе 5,2–5,7%. Долговые бумаги стран Западной Европы и США являются максимально надежной инвестицией, но доходность у них, как правило, не превышает 1–2%. Тем не менее это дополнительная возможность для инвестора зафиксировать капитал на период волатильности рынков, то есть на срок 2–3 года», — отмечает Цогоев

Недвижимость

Роль недвижимости как инвестиционного инструмента сегодня сильно ослабла из-за волатильности рынка и заградительных ставок по ипотеке, говорит аналитик. При этом, по его словам, покупка зарубежной недвижимости в странах со стабильной экономикой является действенным инструментом сохранения денег и сейчас.

«Существуют сложности организационного характера в связи с ограничением транспортного сообщения между странами. Сегодня покупка зарубежной недвижимости возможна дистанционно через доверенных лиц или напрямую, если покупатель сможет найти путь до Европы через третьи страны», — говорит он.

Из-за сложностей прямых инвестиций в зарубежные активы российские инвесторы могут приобрести паи специализированных компаний сектора недвижимости, так называемые REIT — инвестиционные трасты, в портфеле активов которых есть объекты недвижимости под управлением.

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