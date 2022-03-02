Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк решил уйти с европейского рынка

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. «Дочки» банка столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

Сбербанк решил уйти с европейского рынка

В заявлении говорится, что из-за предписания Банка России Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

При этом дочерние структуры банка имеют высокий уровень капитала и качества активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам, подчеркнули в пресс-службе.

До этого Австрийское управление по финансовым рынкам по распоряжению Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило европейскому подразделению Сбербанка Sberbank Europe AG продолжать деятельность в стране.

Также ЕЦБ не исключил банкротства «дочек» Сбербанка в ЕС. Сообщалось, что Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии, а также две его «дочки» — Sberbank d.d. в Хорватии и Sberbank banka d.d. в Словении — испытывают серьезные проблемы на фоне российской спецоперации на Украине.

Ранее Сбербанк вновь повысил ставки по сберегательным продуктам, теперь максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21%, а в долларах — до 6%. 

Фото на обложке: Aksenov Petr / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 2 марта
  2. 2 Санкции против России из-за военной операции на Украине продлятся 10 лет — МИД Великобритании
  3. 3 Владимир Путин запретил вывозить из России более $10 тысяч в иностранной валюте — указ
  4. 4 Торги на Мосбирже во вторник закрылись резким падением рубля
  5. 5 Netflix остановил производство сериалов в России на фоне санкций

ВОЗМОЖНОСТИ

02 марта 2022

Онлайн-хакатон «ТИМ ФОРС Альянс»

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

Все ВОЗМОЖНОСТИ