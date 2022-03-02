Сбербанк решил уйти с европейского рынка

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. «Дочки» банка столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

В заявлении говорится, что из-за предписания Банка России Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.



При этом дочерние структуры банка имеют высокий уровень капитала и качества активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам, подчеркнули в пресс-службе.

До этого Австрийское управление по финансовым рынкам по распоряжению Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило европейскому подразделению Сбербанка Sberbank Europe AG продолжать деятельность в стране.

Также ЕЦБ не исключил банкротства «дочек» Сбербанка в ЕС. Сообщалось, что Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии, а также две его «дочки» — Sberbank d.d. в Хорватии и Sberbank banka d.d. в Словении — испытывают серьезные проблемы на фоне российской спецоперации на Украине.

Ранее Сбербанк вновь повысил ставки по сберегательным продуктам, теперь максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21%, а в долларах — до 6%.

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