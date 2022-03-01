Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18% после решения ЦБ

Сбербанк решил повысить с 1 марта ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,3 процентного пункта — до 18,6% годовых. По выданным потребительским и ипотечным кредитам изменений не будет.

Пересмотр условий затронет кредиты на покупку готового жилья и квартир в новостройках. Ставки по льготным ипотечным программам меняться не будут, уточнили РБК в «Сбере».

Банк пересматривает ставки уже в третий раз за месяц: до этого условия по рыночным программам менялись 1 февраля и 18 февраля. Ставка по рыночным программам в Сбербанке за это время удвоилась. Ранее «Сбер» поднял доходность сберегательных продуктов: ставки по вкладам в рублях поднялись до уровня 16–18% годовых, а по валютным промодепозитам — до 5% в долларах и 4% в евро.



Новое повышение в банке назвали «адаптацией к рыночным условиям». В последний день февраля совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это желанием поддержать «финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

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