Доля иностранных инвесторов в госдолге России упала до минимума с 2012 года

Иностранцы сократили долю в рублевом госдолге России до минимума с 2012 года. На 25 февраля 2022 года доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) сократилась до 17,4%.
Доля зарубежных инвесторов в ОФЗ с 1 февраля на 25 февраля 2022 года сократилась с 19,1% до 17,4%, сообщил РБК со ссылкой на «ВТБ Капитал». Это минимум с декабря 2012 года, свидетельствуют данные Центрального банка (ЦБ). В денежном выражении доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с 2,95 трлн до 2,7 трлн рублей.
Снижение доли иностранных инвесторов в российских гособлигациях, обусловленное пандемией и падением цен на нефть, происходит с весны 2020 года. Так, на 1 марта 2020 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 34,9%, 1 апреля — 31,7%, а 1 декабря уже 23,7%.
Однако в фервале 2022 года отток нерезидентов ускорился из-за санкций. За январь 2022 года доля зарубежных инвесторов сократилась на 0,8 п. п., на 25 февраля — на 1,7 п. п. После начала специальной военной операции на Украине власти США запретили американским инвесторам и фондам совершать любые сделки с ОФЗ.
С 28 февраля 2022 года ЦБ запретил брокерам продавать акции и облигации по поручению иностранцев, то есть фактически заморозил иностранные инвестиции. Правительство 24 февраля в этих условиях решило приостановить аукционы по размещению ОФЗ на две недели.
Фото на обложке: metamorworks /
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