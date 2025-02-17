Роботех-компания ARS Smart Robotics запланировала привлечь 250 млн рублей в рамках pre-IPO
Российская компания в области роботехники ARS Smart Robotics намерена привлечь 250 млн рублей в рамках pre-IPO. Деньги будут направлены на развитие уникальной для России системы кубического хранения товаров SmartCube и сервисную поддержку продукта у клиентов, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.
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Оценка ARS Smart Robotics после привлечения средств составит почти 1,5 млрд рублей. Сбор заявок от инвесторов состоится на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» с 17 февраля по 28 марта. Организаторами размещения выступят BITL и «Ньютон Инвестиции».
В рамках pre-IPO компания предложит инвесторам 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг» по цене 604,25 рубля за акцию. Объем выпуска соответствует 17% уставного капитала группы, а общий объем привлеченных денег составит 247,5 млн рублей.
«В перспективе одного–двух лет ARS Smart Robotics собирается провести второй раунд, а после разместить акции компании на внебиржевом рынке Мосбиржи», — сообщили в пресс-службе. В течение пяти лет представители компании планируют выход на IPO.
ARS Smart Robotics была основана в 2016 году выпускниками МГТУ им. Баумана и является резидентом «Сколково». Компания разрабатывает автоматизированную систему хранения товаров SmartCube, среди клиентов производителя — X5 Group и Банк России.
Согласно данным Rusprofile, в 2023 году выручка ООО «АРС» (юрлицо ARS Smart Robotics) составила 8,5 млн рублей против 530 тыс. рублей в 2022 году. Позапрошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере 4,7 млн рублей (против чистого убытка 3,4 млн рублей в 2022-м).
Фото на обложке: ARS SmartCube
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