Увеличение товарооборота приведет к росту спроса на склады в России

По итогам 2024 года российский розничный рынок достиг рекордного роста, увеличив товарооборот на 15,4% до 55,6 трлн рублей, следует из данных INFOLine, с которыми ознакомился Русбейс.

Среди ключевых тенденций — укрупнение лидеров, где доля топ-100 ритейлеров возросла с 58,5% до 62,5%. Ожидается, что к концу 2025 года этот показатель достигнет 68%. Лидером рынка остается Х5 Group с ростом выручки на 24,2%. Существенный прирост также продемонстрировали маркетплейсы: Wildberries увеличил продажи на 52,8%, а Ozon — на 62%.

Развитие рынка торговли непосредственно влияет на сегмент складской недвижимости. Несмотря на высокие темпы строительства — 1,4 млн кв. м в 2023 году, 2,3 млн в 2024-м и прогнозируемые 4 млн в 2025-м, сохраняется дефицит качественных складских помещений. Наиболее высокие показатели обеспеченности современными складами наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в ряде крупных городов, таких как Омск, Уфа и Нижний Новгород, этот показатель не превышает 0,5 кв. м на человека.

Проблемы инфраструктуры и нехватка кадров усугубляют ситуацию, что сдерживает строительство новых объектов, и спрос на склады со стороны e-commerce продолжает расти. Как отмечает Станислав Ахмедзянов из IBC Global, российский рынок складской недвижимости значительно отстает по качеству и обеспеченности от мировых стандартов.

В феврале в отчете консалтинговой компании NF Group сообщался прогноз рекордного роста складской недвижимости за всю историю наблюдений. Так, в 2025 году должны ввести 7,2 млн кв. м складов, что почти в два раза больше показателя 2024 года.

Фото на обложке: Stanislav Samoylik / Shutterstock / FOTODOM