Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 2 марта

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: США закрыли воздушное пространство для России, Ford, Boeing заявили о прекращение деятельности, чистый долг банков перед ЦБ превысил 5 трлн рублей.

Главное за шестой день специальной операции на Украине можно почитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Основное

Президент России Владимир Путин подписал второй «антисанкционный» указ. По нему все сделки с зарубежными физлицами и юрлицами из «недружественных» юрисдикций требуется согласовывать с правительственной комиссией по иноинвестициям, а в ряде случаев — в Банке России.

Глава США Джо Байден выступил перед Конгрессом. Основной темой его речи стала Россия. Он объявил о новых ограничительных мерах — это закрытие неба для и создание группы по расследованию «преступлений российских олигархов».

Финансы

Австрийское управление по финансовым рынкам по распоряжению Европейского центрального банка запретил европейскому подразделению Сбербанка Sberbank Europe AG продолжать деятельность в стране.

American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

Сбербанк вновь повысил ставки по сберегательным продуктам, теперь максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21%, а в долларах - до 6%. А чистый долг банков перед ЦБ на фоне западных санкций превысил 5 трлн рублей. Они наращивают обязательства перед ЦБ, чтобы им было, чем расплачиваться с клиентами.

Банк России решил не открывать торги на Мосбирже 2 марта, кроме валютных — начнутся в 10:00 мск. Режим работы на следующий день ЦБ объявит до 9:00 мск 3 марта.

Бизнес

Производитель автомобилей Ford приостанавливает деятельность в России из-за спецоперации на Украине, а Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.

Власти Норвегии запретили продажу российского алкоголя в своих магазинах.

Последняя голливудская кинокомпания — Universal Pictures — отменила премьерные показы в России из-за специальной операции на Украине.

Фото на обложке: Dmitry Polonskiy / Shutterstock