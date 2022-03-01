RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне шестого дня военной операции на Украине, собрали главное за 1 марта: отключение отдельных российских банков от SWIFT, запрет на выпуск новых карт Visa и Mastercard, ограничение выхода иностранных компаний из российских активов и другое.

Шестой день спецоперации на Украине: главное для бизнеса