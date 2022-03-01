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Шестой день спецоперации на Украине: главное для бизнеса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне шестого дня военной операции на Украине, собрали главное за 1 марта: отключение отдельных российских банков от SWIFT, запрет на выпуск новых карт Visa и Mastercard, ограничение выхода иностранных компаний из российских активов и другое.

Шестой день спецоперации на Украине: главное для бизнеса

О главных событиях к утру 1 марта можно узнать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Мир

  • Европейские вузы и студенческие организации опровергли информацию об отчислении российских студентов.
  • Специалисты по кибербезопасности фиксируют рост кибератак на сайты российских компаний и госорганов с 24 февраля 2022 года, пик активности хакеров пришелся на 27 февраля. В основном атаки ведутся с территории Евросоюза (46,7%) и США (28,9%). Хакеры также атакуют DNS-серверы банков.
  • Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Контракт на поставку экипировки действовал до 2026 года.
  • Мексика не будет присоединяться к санкциям против России, об этом заявил  президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Фондовый рынок и банки

  • Мосбиржа отменила утренние и вечерние торги с 1 по 5 марта. Торги на Московской бирже 1 марта отменились, кроме валютных — они начались в 10:00 МСК.
  • На открытии Мосбиржи в 10:00 курс доллара составил 94,9 рубля, евро — 106,4.
  • ЦБ понизил официальный курс доллара на 2 марта до 91,74 рубля, евро — до 102,91 рубля.
  • SWIFT отключит отдельные российские банки после получения юридических инструкций, обсуждает детали с властями. Евросоюз при этом обсуждает отключение от SWIFT ВТБ, банков «Россия» и «Открытие», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Совкомбанка» и ВЭБ.РФ, сообщил Bloomberg. Отключение Сбербанка от системы не планируется.
  • Visa выразила готовность соблюдать все санкции, которые будут вводиться против России.
  • Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты будут работать только внутри страны. «Блокирующие» санкции были введены против ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», «Промсвязьбанка», банка «Россия».
  • Moody's пересмотрит рейтинги российских финансовых организаций. Пересмотр затронет 16 компаний, в том числе Сбербанк.
  • Reuters сообщил, что Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России в связи с ситуацией на Украине. В банке опровергли эту информацию:  «"Райффайзенбанк" опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на россйиском рынке», — сообщили там.
  • За время военной операции России на Украине курс биткоина вырос на 29%. Аналогичные темпы роста показала вторая по популярности криптовалюта Ethereum.

Транспорт

  • Росавиация рекомендовала россиянам воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время.
  • Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 8 марта. Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Ранее планировалось закрыть эти аэропорты до 2 марта.

Бизнес

  • Россия временно ограничит выход иностранных компаний из российских активов. Правительство уже подготовило соответствующий указ.
  • Правительство РФ в лице Минфина потратит 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния.
  • Совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко сложит с себя полномочия. Накануне бизнесмен был включен в санкционный список ЕС.
  • «Альфа-банк» покинут попавшие под персональные санкции члены совета директоров. Это Петр Авен, Михаил Фридман, а также не попавшие под санкции Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий — они же являются одними из крупнейших акционеров «Альфа-банка».
  • Такси-сервис inDriver выплатит сотрудникам из Украины три дополнительные зарплаты. Компания также гарантировала сотрудникам в России и Украине сохранение рабочих мест.
  • «АвтоВАЗ» резко поднял цены на всю линейку автомобилей Lada. Теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тыс. рублей (+14%), Vesta — 1,033 млн рублей (+20%), Largus универсал — 1,077 млн рублей (+30%).
  • Завод Hyundai в Петербурге остановил работу из-за нехватки комплектующих и проблем с логистикой. Предприятие выпускает машины Hyundai и Kia — на два этих бренда приходится 22,3% российского автомобильного рынка.
  • Альянс Jauguar Land Rover объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию. Ранее на подобный шаг пошли General Motors, Volkswagen, Daimler Truck, Harley-Davidson.
  • Uber ускоряет продажу 29-процентной доли в совместном с «Яндексом» предприятии и отзывает своих руководителей из совета директоров СП из-за политической ситуации. «Яндекс» может выкупить сервисы заказа такси, каршеринга и кикшеринга за $2 млрд. 
  • Телефонные мошенники стали использовать в своих схемах угрозу отключения банков от SWIFT.

Медиа и сервисы

  • Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска начал работать на Украине.
  • VPN-сервисы попали в топ самых загружаемых приложений пользователями из России. Эти сервисы используют для обхода блокировок и замедлений Facebook, Twitter и других зарубежных социальных сетей, которые ввел Роскомнадзор.
  • Роскомнадзор потребовал от иностранных интернет-сервисов, включая YouTube и TikTok, прекратить дискриминацию российских СМИ после блокировок RT и Sputnik.
  • Роскомнадзор вновь начал замедлять работу Twitter в России. Ограничение ввели, так как соцсеть распространяла «недостоверную общественно значимую информацию» о ситуации на Украине.

Фото на обложке: Unsplash

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