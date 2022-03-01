Главные новости для бизнеса к утру 1 марта: санкции, приостановка бизнеса GM, отключение банков от Mastercard

RB.RU собрал главные новости для бизнеса к утру 1 марта на фоне продолжающейся спецоперации на Украине: мировые автопроизводители приостановят поставки в Россию, Франция и Великобритания начнут искать имущество российских бизнесменов, Mastercard отключила несколько российских банков от своей системы.

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Мир

Япония ввела санкции против 49 российских компаний, организаций и институтов из-за спецоперации на Украине. Им запрещены поставки японских товаров, сообищил МИД страны.



Франция и Великобритания начнут искать имущество российских бизнесменов на своих территориях в рамках ужесточения санкций. Власти собираются определить дома, яхты и автомобили предпринимателей, которые, по их мнению, так или иначе связаны с российским правительством.

Евросоюз опубликовал новый санкционный список по России. Санкции затронули пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, миллиардера Алексея Мордашова, главу «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Михаила Фридмана, главы «Транснефти» Николая Токарева, бизнесмена Алишера Усманова и др.

Бизнес

Volvo, General Motors, Volkswagen и Daimler Truck решили приостановить поставки автомобилей в Россию. Компании выясняют «последствия санкций». Производитель мотоциклов Harley-Davidson также заявил о приостановке своей деятельности в стране.

Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России. Об остановке показов фильмов не территории России также сообщил Disney.

Банки и фондовый рынок

Великобритания готовит новые санкции против ВЭБ, «Совкомбанка» и «Открытия». Власти также планируют остановить для банков из России проведение клиринга, анонсировала министр иностранных дел Лиз Трасс.

Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, срочного рынка и рынка СПФИ 1 марта.

Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. Ограничения пока временные, пишет WSJournal.

Mastercard отключила несколько российских банков из-за санкций. Компания продолжит работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью выполнить свои обязательства.

Сервисы и медиа

С 1 марта Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы, бязательное вещание которых требуется по законодательству.

Meta по запросу западных правительств ограничит доступ к контенту телеканала Russia Today и агентства Sputnik на своих платформах — Facebook, Instagram, WhatsApp — для пользователей в Евросоюзе.

Транспорт

Немецкая авиакомпания Lufthansa из-за сложившейся ситуации не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая.

Нидерландская авиакомпания KLM и швейцарская SWISS также объявили о приостановке использования российского воздушного пространства.

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