Главные новости для бизнеса 28 февраля: экстренный рост ключевой ставки, санкции и взлом сайтов российских СМИ

RB.RU продолжает собирать главные новости для бизнеса 28 февраля на фоне продолжающейся спецоперации на Украине: ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 20%, торги акциями на Московской бирже так и не стартовали, против России вводят новые санкции, а сайты некоторых российских СМИ подверглись взлому.

О главных событиях к утру 28 февраля можно узнать здесь. Подписаться на все события по теме можно тут.

Мир

США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российской венчурной компании, входящей в его состав. Активы РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева будут заморожены.

Британия примет меры для введения ограничений, запрещающих физическим и юридическим лицам операции с ЦБ РФ, ФНБ и Минфином РФ.

Япония вводит санкции против российского Центробанка, сообщил премьер страны Фумио Кисида.

Минфин США ввел запрет для американских физических и юридических лиц на операции с Банком России, ФНБ и Минфином России.

Некоторые европейские вузы отчисляют российских студентов на фоне военной спецоперации России на Украине, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Фондовый рынок и банки

Доллар в начале торгов на Мосбирже (10:00 МСК) вырос до 90 рублей, евро — до 101 рубля. На пике курс доллара на Московской бирже доходил до 117,8 рубля, евро достигал 132,9 рубля.

ЦБ не проводил валютные интервенции 28 февраля из-за западных санкций в ответ на военную операцию России на Украине. Набиуллина уточнила, что это произошло из-за ограничений на использование золотовалютных резервов в долларах и евро.

Банк России экстренно решил повысить ключевую ставку до 20%. ЦБ объявил, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов.

Минфин РФ сообщил, что будет принято решение по введению в России с 28 февраля обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов.

ЦБ также принял новые меры поддержки кредитных организаций и их клиентов в условиях санкций. Регулятор разрешил не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за зарубежных ограничений.

28 февраля торги акциями на Московской бирже было решено не открывать. «В связи со складывающейся ситуацией мы приняли решение не открывать сегодня на Московской бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ. Режим работы 1 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта 2022 года», — заявлял ЦБ.

Криптобиржа Binance заявила, что не станет блокировать аккаунты пользователей из России. «Одностороннее решение запретить людям доступ к их криптовалюте противоречило бы принципам существования этой отрасли», — подчеркнули в Binance. При этом американская биржа Coinbase остановила сделки по криптовалютам в России. Глава криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл предупредил, что она заблокирует российских пользователей, если появится соответствующее юридическое требование.

заявила, что не станет блокировать аккаунты пользователей из России. «Одностороннее решение запретить людям доступ к их криптовалюте противоречило бы принципам существования этой отрасли», — подчеркнули в Binance. При этом американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России. Глава криптобиржи Джесси Пауэлл предупредил, что она заблокирует российских пользователей, если появится соответствующее юридическое требование. Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший суверенный фонд в мире, решил продать все свои российские активы из-за военной операции на Украине. Фонду принадлежат акции 47 российских компаний, на общую сумму в $2,8 млрд. Среди компаний — Сбербанк, «Газпром», X5 Retail Group, «Алроса», «Магнит», «Лукойл» и др. Также фонд инвестировал в ОФЗ.

В России объем наличных в обращении 25 февраля увеличился на рекордные 1,4 трлн рублей.

Бизнес

Правительство в условиях санкций облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В ближайшее время кабмин представит план поддержки экономики.

Крупнейшие импортеры и дистрибуторы алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — полностью останавливают отгрузки в связи с резким скачком евро, сообщил у себя в Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко.

Европейский центральный банк не исключил банкротства «дочек» Сбербанка в ЕС. В банках фиксируется значительный отток депозитов «из-за воздействия геополитической напряженности на репутацию», что привело к ухудшению ликвидности. ЕЦБ отмечает, что пока «нет доступных мер с реалистичными шансами для ее восстановления».

В банках фиксируется значительный отток депозитов «из-за воздействия геополитической напряженности на репутацию», что привело к ухудшению ликвидности. ЕЦБ отмечает, что пока «нет доступных мер с реалистичными шансами для ее восстановления». Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил ЦБ установить для банков временные ограничения на ухудшение условий кредитования малого и среднего бизнеса.

«Яндекс» на встрече сотрудников с топ-менеджерами заявил, что наем в компанию приостанавливается на две недели. При этом в ближайшее время компания выплатит дополнительную зарплату всем сотрудникам, узнал The Bell. «Яндекс.Еда» с 28 февраля переходит на ежедневные выплаты ресторанам за заказы.

Сервисы и медиа

OnlyFans ограничил доступ к счетам российских и белорусских моделей на фоне спецоперации на Украине. Представители сервиса сообщили, что продление платных подписок на аккаунты пользователей из этих стран будет невозможно. При этом денежные средства всех моделей останутся в сохранности.

Хакерская группировка Anonymous взломала сайты некоторых СМИ — в их числе ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Фонтанка», Forbes. На многих содержалось обращение от Anonymous с требованием остановить спецоперацию. Позднее Znak.com, который тоже подвергся атаке, сообщил, что проблема возникла из-за кибератаки на сервис статистики Оnthe.io — он был взломан и рекомендовал своим пользователям «в срочном порядке снять код cdn.onthe.io до выяснения обстоятельств».

Роскомнадзор потребовал от TikTok «исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности».

Транспорт

Россия закрывает небо для 36 стран в качестве ответных мер, 28 — Евросоюза, а также восемь — вне ЕС. Среди них — Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Албания, Канада, Норвегия. Об этом сообщили в Росавиации

S7 Airlines отменяет все рейсы в Европу до 26 марта. Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию.

Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу, клиентам оформляется полный возврат денег.

«Аэрофлот» со 2 марта отменяет рейсы в США, Доминикану, Мексику, на Кубу — сообщение компании. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства Канады.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИДу организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. С туроператорами поговорят о приостановке продаж туров.

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