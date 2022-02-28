ЦБ прекратил валютные интервенции из-за новых санкций США и ЕС

ЦБ прекратил валютные интервенции на рынке, с помощью которых сдерживал падение российского рубля. Банк России больше не может проводить такие процедуры из-за новых санкций США и ЕС.
Об остановке валютных интервенций на рынке заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились», – сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Для стабилизации курса российской валюты Банк России обязал экспортеров российских природных ископаемых, драгоценных металлов и других товаров продавать 80% выручки, которую они получают в иностранной валюте.
ЦБ больше не может проводить интервенции для сдерживания падения российского рубля из-за новых санкций США и ЕС. Евросоюз фактически заморозил активы Банка России за рубежом, а США и Япония запретили своим гражданам проводить операции с ЦБ РФ, министерством финансов России и фондом национального благосостояния.
Около половины всех резервов Банка России находятся в странах, которые ввели санкции против России, сообщал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Средства ЦБ за рубежом оцениваются в $643 млрд.
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