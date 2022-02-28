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Титов попросил ЦБ ввести мораторий на ухудшение условий кредитования малого бизнеса

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Центральный банк (ЦБ) установить для банков временные ограничения на ухудшение условий кредитования для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Титов попросил ЦБ ввести мораторий на ухудшение условий кредитования малого бизнеса

Титов отметил, что ЦБ уже разрешил коммерческим банкам не ухудшать условия кредитования корпоративных заемщиков, несмотря на нормативы резервирования. «Однако этого недостаточно. Нужен прямой запрет на такое ухудшение», — заявил он.

Бизнес-омбудсмен рассчитывает на то, что МСБ не останется за бортом программы экономического противодействия санкциям.

Титов также призвал российских предпринимателей сохранять спокойствие и не впадать в панику. Он отметил, что главная задача для них —сохранить свой бизнес и рабочие места. «Понимаем, что будет тяжело, но давайте попробуем сохранить цены на свою продукцию на то время, пока это физически возможно», — добавил он.

Совет директоров Банка России ранее принял решение с 28 февраля 2022 года повысить  ключевую ставку на 10,5 п.п. — до 20% годовых. Ожидается, что это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

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Фото на обложке: Konstantin Lenkov / Shutterstock

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