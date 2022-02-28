Титов попросил ЦБ ввести мораторий на ухудшение условий кредитования малого бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Центральный банк (ЦБ) установить для банков временные ограничения на ухудшение условий кредитования для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Титов отметил, что ЦБ уже разрешил коммерческим банкам не ухудшать условия кредитования корпоративных заемщиков, несмотря на нормативы резервирования. «Однако этого недостаточно. Нужен прямой запрет на такое ухудшение», — заявил он.

Бизнес-омбудсмен рассчитывает на то, что МСБ не останется за бортом программы экономического противодействия санкциям.

Титов также призвал российских предпринимателей сохранять спокойствие и не впадать в панику. Он отметил, что главная задача для них —сохранить свой бизнес и рабочие места. «Понимаем, что будет тяжело, но давайте попробуем сохранить цены на свою продукцию на то время, пока это физически возможно», — добавил он.

Совет директоров Банка России ранее принял решение с 28 февраля 2022 года повысить ключевую ставку на 10,5 п.п. — до 20% годовых. Ожидается, что это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

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