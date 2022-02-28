Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Главное для бизнеса на фоне спецоперации: отмена всех рейсов в Европу, запрет ЦБ, ограничения торгов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

RB.RU собрал главные новости для бизнеса к утру 28 февраля на фоне продолжающейся спецоперации на Украине: «Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу, ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, «Яндекс» перевел сотрудников на удаленку.

Главное для бизнеса на фоне спецоперации: отмена всех рейсов в Европу, запрет ЦБ, ограничения торгов

О главных событиях 27 февраля, произошедших к 19:00, можно узнать здесь. С основными событиями первого дня операции на Украине можно ознакомиться тут.

Мир

  • Европейский союз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Запрет также распространятся на любых юридеических лиц, действующих от имени или по указанию российского Центробанка.
  • ЕС также может расширить персональные санкции. Новые ограничения предполагается ввести против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, глав госкомпаний Игоря Сечина и Николая Токарева.
  • Под санкции Австралии попали президент России Владимир Путин и другие высшие должностные лица из-за военной операции на Украине. Им запретили въезд в страну и ввели финограничения. 

Фондовый рынок

  • Санкт-Петербургская биржа 28 февраля ограничит режим торгов. С 7:00 до 10:00 мск будут доступны торги с кодами расчетов Т0, Т1, Т0Т1. С 10:00 можно будет подавать заявки и заключать договоры с кодами расчетов Т0Т1.
  • C 28 февраля Московская биржа планирует начать торги иностранными акциями с постфиксом -RM в 17:30. Для защиты инвесторов компания решила синхронизировать проведение торгов со временем работы зарубежных площадок. 

Бизнес

  • Банк России запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, если такое поручения им дали зарубежные компании или физлица. Брокеры также должны направить регулятору отчет о приостановке операций.
  • «Яндекс» решил перевести сотрудников на удаленный режим работы, чтобы поддержать их эмоциональное состояние. В компании также думают, как решить проблему падения доходов сотрудников.
  • UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию. Эти также компании приостановили услуги доставки и вывоза корреспонденции.

Транспорт

  • «Аэрофлот» с 28 февраля решил отменить все рейсы в Европу. Решение принято на фоне закрытия воздушного пространства ЕС для всех зарегистрированных в России самолетов, включая частные.
  • Евросоюз закрыл с 28 февраля воздушное пространство для России. Российским самолетам запрещено приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.
  • AZUR air начала отменять туры на март в Доминикану, на Кубу и в Мексику. Скоро к запрету компании присоединятся Nordwind и Royal Flight.
  • Албания, Кипр закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Исключение — гуманитарные и экстренные рейсы.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов на время конфликта, но затем передумал
  2. 2 Главное для бизнеса 27 февраля: ЦБ РФ пообещал стабильность, а предприниматели выразили тревогу
  3. 3 Михаил Фридман выразил сожаления относительно конфликта России и Украины
  4. 4 Bloomberg: страны Запада наложат аресты на яхты и недвижимость российских миллиардеров
  5. 5 Владельцы криптокошельков пожертвовали украинским организациям $13,7 млн
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2022

Отбор стартапов венчур-биледром Aim Ventures

28 февраля 2022

Акселератор «Б8»

28 февраля 2022

Грантовая программа поддержки НКО и благотворительных фондов

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Что будет, если Запад согласует санкции и отключит Россию от SWIFT

Списки и рейтинги

Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Списки и рейтинги

Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам

Новости

IT-специалисты опубликовали открытое письмо с осуждением военной операции РФ на территории Украины

Новости

Центробанк выступил с заявлением на тему санкций