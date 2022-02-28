RB.RU собрал главные новости для бизнеса к утру 28 февраля на фоне продолжающейся спецоперации на Украине: «Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу, ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, «Яндекс» перевел сотрудников на удаленку.

Главное для бизнеса на фоне спецоперации: отмена всех рейсов в Европу, запрет ЦБ, ограничения торгов