Главное для бизнеса на фоне спецоперации: отмена всех рейсов в Европу, запрет ЦБ, ограничения торгов

RB.RU собрал главные новости для бизнеса к утру 28 февраля на фоне продолжающейся спецоперации на Украине: «Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу, ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, «Яндекс» перевел сотрудников на удаленку.
О главных событиях 27 февраля, произошедших к 19:00, можно узнать здесь. С основными событиями первого дня операции на Украине можно ознакомиться тут.
Мир
- Европейский союз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Запрет также распространятся на любых юридеических лиц, действующих от имени или по указанию российского Центробанка.
- ЕС также может расширить персональные санкции. Новые ограничения предполагается ввести против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, глав госкомпаний Игоря Сечина и Николая Токарева.
- Под санкции Австралии попали президент России Владимир Путин и другие высшие должностные лица из-за военной операции на Украине. Им запретили въезд в страну и ввели финограничения.
Фондовый рынок
- Санкт-Петербургская биржа 28 февраля ограничит режим торгов. С 7:00 до 10:00 мск будут доступны торги с кодами расчетов Т0, Т1, Т0Т1. С 10:00 можно будет подавать заявки и заключать договоры с кодами расчетов Т0Т1.
- C 28 февраля Московская биржа планирует начать торги иностранными акциями с постфиксом -RM в 17:30. Для защиты инвесторов компания решила синхронизировать проведение торгов со временем работы зарубежных площадок.
Бизнес
- Банк России запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, если такое поручения им дали зарубежные компании или физлица. Брокеры также должны направить регулятору отчет о приостановке операций.
- «Яндекс» решил перевести сотрудников на удаленный режим работы, чтобы поддержать их эмоциональное состояние. В компании также думают, как решить проблему падения доходов сотрудников.
- UPS и FedEx приостановили отправку корреспонденции в Россию. Эти также компании приостановили услуги доставки и вывоза корреспонденции.
Транспорт
- «Аэрофлот» с 28 февраля решил отменить все рейсы в Европу. Решение принято на фоне закрытия воздушного пространства ЕС для всех зарегистрированных в России самолетов, включая частные.
- Евросоюз закрыл с 28 февраля воздушное пространство для России. Российским самолетам запрещено приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.
- AZUR air начала отменять туры на март в Доминикану, на Кубу и в Мексику. Скоро к запрету компании присоединятся Nordwind и Royal Flight.
- Албания, Кипр закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Исключение — гуманитарные и экстренные рейсы.
Фото на обложке: TippaPatt /
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