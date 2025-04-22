Российские авиакомпании сообщили о росте спроса на перелеты бизнес-классом
Российские авиакомпании отмечают увеличение спроса на перелеты бизнес-классом в первом квартале 2025 года, выяснил «Коммерсантъ». Наиболее востребованными направлениями оказались прямые рейсы в Китай и транзитные — в США и Гонконг.
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Кто летает? Основными клиентами этого сегмента стали премиальные туристы и корпоративные заказчики, включая сотрудников нефтегазовой отрасли, энергетики, банков, а также юристов и финансистов.
Данные авиакомпаний. «Аэрофлот» сообщил о росте числа пассажиров бизнес-класса за счет увеличения кресельного ресурса: на внутренних маршрутах предложение выросло на 2%, на международных — на 6%. При этом загрузка кресел на зарубежных направлениях превышает показатели по России на 2–3%. В «Уральских авиалиниях» доля продаж за первый квартал выросла на 0,1%. S7 также прогнозирует рост спроса на бизнес-класс в 2025 году, особенно на международных рейсах, где такие билеты чаще приобретают частные путешественники.
Стоимость и глубина бронирования. Средняя стоимость перелетов бизнес-классом увеличилась: у «Аэрофлота» — на 1% внутри страны и на 2,5% на зарубежных маршрутах, у «Уральских авиалиний» — на 17%. При этом компании отмечhают рост глубины бронирования. Так, в «Аэрофлоте» на внутренних рейсах сроки увеличились на 12%, на международных — на 20%.
- В декабре министр транспорта Роман Старовойт отмечал, что, несмотря на санкции, в сфере российских гражданских авиаперевозок наблюдается рост, хоть и небольшой. Он говорил об увеличении пассажиропотока на 2–2,5% по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим годом.
Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock / FOTODOM
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