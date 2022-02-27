RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на территории Украины: ЦБ РФ обещает стабильность несмотря на санкции, Европа практически полностью закрыла небо для России, Япония готова ввести личные санкции, а представители бизнеса и PR выступили с заявлениями.

Главное для бизнеса 27 февраля: ЦБ РФ пообещал стабильность, а предприниматели выразили тревогу