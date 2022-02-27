Главное для бизнеса 27 февраля: ЦБ РФ пообещал стабильность, а предприниматели выразили тревогу

Екатерина Алипова
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на территории Украины: ЦБ РФ обещает стабильность несмотря на санкции, Европа практически полностью закрыла небо для России, Япония готова ввести личные санкции, а представители бизнеса и PR выступили с заявлениями.
Главное для бизнеса 27 февраля: ЦБ РФ пообещал стабильность, а предприниматели выразили тревогуЕкатерина Алипова
Мир
- Западные страны намерены создать специальную группу, которая будет заниматься розыском и заморозкой заграничных активов российских миллиардеров, попавших под санкции. Арест будет накладываться на яхты, самолеты, автомобили, недвижимость и другие предметы роскоши.
- Япония готова ввести санкции против Путина и поддержать отключение российских банков от SWIFT (Kyodo).
- Глава МИД Португалии рассказал, что правительство решило прекратить выдачу инвестиционных виз гражданам России.
- Лукашенко заверил, что белорусские высокотехнологичные производства могут помочь России заменить западные и азиатские чипы.
- Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO, ВТООН) призвал страны поддержать приостановку членства России в организации.
Финансы
- Центробанк выступил с заявлением относительно ключевых мер стабилизации финансового сектора: в понедельник ЦБ проведет аукцион РЕПО «тонкой настройки» на безлимитной основе с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок, а для максимального покрытия возможной потребности банков расширит Ломбардный список.
- В ЦБ также подчеркнули, что российская банковская система имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации, банковские карты всех банков на территории России продолжают нормальную работу, а отключение от SWIFT не скажется на операциях внутри страны — передачу финансовых сообщений по России обеспечивает Система передачи финансовых сообщений ЦБ.
- Позже пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что в дополнение к ранее озвученным мерам стабилизации финансового сектора Банк России вводит временное послабление в отношении лимитов открытых валютных позиций. ЦБ не будет с 18 февраля по 1 июля 2022 года применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных размеров, но намерен мониторить величины открытых валютных позиций и обоснованность их изменения.
- После введения Центробанком временного послабления в отношении лимитов открытых валютных позиций российские банки предлагают купить 1$ по следующим ценам: Сбербанк — 99,5 рублей, ВТБ — 105 рублей, «Альфа-Банк» — 110 рублей, «Тинькофф» — 154 рубля.
- Сбербанк заявил, что функционирует в штатном режиме: операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах и мобильном приложении «СберБанк Онлайн». «Принятые санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов»: нет никаких проблем с Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, SberPay, NFC, «Плати QR» и «Оплата взглядом».
- Попавший под санкции ВТБ в третий раз за 2022 год поднял ставки по ипотеке, в этот раз — сразу на 4% до 15,3%. Банк назвал пересмотр условий «вынужденным».
- Владимир Зеленский обратился к Visa и MasterCard с просьбой приостановить деятельность в России.
- Госкорпорация ВЭБ заявила, что продолжит работу по поддержке проектов в России, несмотря на отключение от SWIFT.
- Аналитики криптовалютного рынка считают, что за время специальной военной операции на территории Украины владельцы криптокошельков пожертвовали украинскому правительству, неправительственным организациям и волонтерским группам страны порядка $13.7 млн. Среднее пожертвование составляет $95, но некоторые суммы достигают $3 млн.
Транспорт
- За 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли Финляндия, Ирландия, Австрия, Дания, Бельгия, Швеция, Исландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Норвегия, Канада, Северная Македония.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России. RB регулярно обновляет список стран, которые закрыли небо для России.
- Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» сообщили, что вынуждены отменить рейсы в Словению (до 26 марта), Болгарию (до 24 мая), Румынию (до 26 марта), Латвию (до 26 марта), Чехию (до 26 марта), Польшу (до 25 мая), Великобританию (до 23 мая), Ирландию (до 23 мая) и Молдавию (до 4 марта) «в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских стран».
- О временной приостановке авиасообщения с Россией сообщили Wizz Air, Air France и и Finnair.
- Приложение «Московский транспорт» начало предупреждать о проблемах с оплатой через Apple Pay и Google Pay. Ранее Дептранс Москвы предупредил о возможных неполадках, поскольку терминалы обслуживает ВТБ, и призвал пользоваться картами, а не телефоном (не забывая о «Тройке» и Face Pay), а также изменить способ оплаты парковок в соответствующих приложениях.
Мнения
- Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Банка» и один из богатейших людей России и Великобритании, написал письмо сотрудникам его лондонской частной инвестиционной компании LetterOne, где назвал конфликт России и Украины «трагедией для обоих» народов, подчеркнул, что «не делает политических заявлений», но «желает, чтобы кровопролитие закончилось».
- Вслед за Михаилом Фридманом свое отношение к конфликту между Россией и Украиной выразил другой российский миллиардер — Олег Дерипаска. «Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!», — написал предприниматель в своем Telegram-аккаунте.
- Российские PR-специалисты присоединились к IT, учителям, ученым, медикам, работникам культуры и написали открытое письмо с осуждением действий российских военных на территории Украины: «Прогресс и развитие технологий во благо человеку возможны только в условиях сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога».
- Павел Дуров выступил с заявлением, что Telegram может частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в странах, вовлеченных в ситуацию вокруг Украины из-за публикации «непроверенной информации», но практически сразу отказался от этой идее по просьбе пользователей, которых призвал ответственно подходить к фактчекингу.
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Фото на обложке: Alex Zarubi / Unsplash
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