Центробанк выступил с заявлением на тему санкций

Центральный банк России впервые выступил с заявлением после введения новых санкций. Как передает пресс-служба организации, Банк России способен обеспечивать работу финансового сектора и поддерживать финансовую стабильность «в любой ситуации».
«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты «всех банков на территории России» продолжают нормальную работу. «При любом сценарии развития событий» передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
В понедельник на безлимитной основе ЦБ проведет аукцион РЕПО «тонкой настройки» с «полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок». Для максимального покрытия возможной потребности банков Центробанк расширит Ломбардный список.
Ранее Евросоюз, США, Канада и Великобритания приняли решение об отключении российских банков от международной системы SWIFT. В субботу появилась информация, что США готовят санкции напрямую в отношении Центробанка России.
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