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Сбербанк функционирует в штатном режиме: сбоев в онлайн-операциях и работе отделений и банкоматов нет

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пресс-служба Сбербанка сообщает, что все платежные сервисы работают в штатном режиме, физические и юридические лица могут пользоваться финансовыми услугами в полном объеме.

Сбербанк функционирует в штатном режиме: сбоев в онлайн-операциях и работе отделений и банкоматов нет

Банк сообщает, что перебоев в функционировании собственных и партнерских платежных сервисов не наблюдается.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах и мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Правда, очевидцы уверяют, что очереди стоят к банкоматам практически всех отечественных банков.

Сбербанк подчеркивает, что нет проблем при оплате товаров и услуг, клиенты могут «беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, SberPay».

Технологии NFC, «Плати QR» и «Оплата взглядом» также работают без сбоев.

В уведомлении, разосланном в личные кабинеты клиентов, говорится также о том, что «принятые санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов».

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скриншот сбер

Банк обращает внимание, что валютные переводы, хоть и работают в обычном режиме, требуют дополнительной проверки на стороне контрагентов, что увеличивает время проведения операций. 

«Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта», сообщается в оповещении.

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Фото на обложке: hodim / Depositphotos

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