Стоимость международных перелетов снижается, а внутренних растет

По данным президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, стоимость авиаперелетов из России за границу в летний сезон 2025 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время стоимость авиабилетов на внутренних маршрутах выросла на 12,5%, передает ТАСС.

Уманский объяснил снижение стоимости международных авиабилетов укреплением курса рубля. Их средняя цена составляет 66 512 рублей в обе стороны. Цена же внутренних рейсов в обе стороны в среднем поднялась до 31 108 рублей.

В преддверии летнего сезона растет и стоимость гостиничных услуг: увеличение на 12,4%, до 12 021 рубля за сутки. Наибольшие расхождения отмечаются в ценах по категориям отелей: в учреждениях от 0 до 2 звезд — 8 632 рубля, 3 звезды — 11 142 рубля, а отели категории 4-5 звезд стоят в среднем 16 958 рублей.

Министр экономического развития Максим Решетников предполагает, что в летнем сезоне 2025 года количество туристических поездок по России достигнет 48 млн. Это на 3,6 млн больше, чем в том же периоде 2024 года.

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