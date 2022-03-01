Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом»

Uber Technologies ускоряет продажу 29-процентной доли в совместном с «Яндексом» предприятии MLU B.V. из-за актуальной политической ситуации. Американская компания также отзовет своих руководителей из совета директоров совместного предприятия.

В декабре «Яндекс» завершил приобретение доли Uber в «Яндекс.Еде, «Лавке» «Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов за $1 млрд, увеличив свою долю в MLU B.V. до 71%.

«В свете последних событий мы активно ищем возможности ускорить продажу наших оставшихся активов и пока выводим наших руководителей из состава правления совместного предприятия», — цитирует Bloomberg представителя Uber Ноа Эдвардсена.

Американская компания отправит одного представителя, который поможет контролировать продажу оставшейся части Uber.

В совместном ведении «Яндекса» и Uber находятся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Российский IT-гигант имеет возможность выкупить оставшуюся долю за $1,8-2 млрд в рамках «колл-опциона».

24 февраля Uber приостановил свою работу на территории Украины.

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