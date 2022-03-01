Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом»

Uber Technologies ускоряет продажу 29-процентной доли в совместном с «Яндексом» предприятии MLU B.V. из-за актуальной политической ситуации. Американская компания также отзовет своих руководителей из совета директоров совместного предприятия.
В декабре «Яндекс» завершил приобретение доли Uber в «Яндекс.Еде, «Лавке» «Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов за $1 млрд, увеличив свою долю в MLU B.V. до 71%.
«В свете последних событий мы активно ищем возможности ускорить продажу наших оставшихся активов и пока выводим наших руководителей из состава правления совместного предприятия», — цитирует Bloomberg представителя Uber Ноа Эдвардсена.
Американская компания отправит одного представителя, который поможет контролировать продажу оставшейся части Uber.
В совместном ведении «Яндекса» и Uber находятся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Российский IT-гигант имеет возможность выкупить оставшуюся долю за $1,8-2 млрд в рамках «колл-опциона».
24 февраля Uber приостановил свою работу на территории Украины.
Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Семеро по лавкам. Как предприниматели из России развивают модель дарксторов за рубежом
- 2 Правительство РФ потратит 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний
- 3 Аналитик назвал три устойчивых актива для инвесторов в условиях экономического кризиса
- 4 Завод Hyundai в Петербурге остановил работу из-за нехватки комплектующих
- 5 Большинство кибератак на российские компании ведутся из Евросоюза и США
ВОЗМОЖНОСТИ
01 марта 2022
01 марта 2022
01 марта 2022