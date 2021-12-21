«Яндекс» закрыл сделку по выкупу долей Uber в «Еде», «Лавке» и «Доставке»

«Яндекс» сообщил о закрытии сделки по выкупу долей Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка».

Таким образом, «Яндекс» завершил приобретение активов Uber за $1 млрд, из которых $800 млн были выплачены в сентябре, а еще $200 млн сейчас. Об этом говорится в пресс-релизе IT-компании. Сделка закрыта во вторник, 21 декабря.

В сентябре IT-гигант выкупил у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V., которое управляет бизнесом под брендами «Яндекс.Такси» и Yango, а также под брендом Uber в России и СНГ. Доля российской компании в MLU B.V. достигла порядка 71%.

Также «Яндекс» выкупил 18,2% доли Uber в Self Driving Group.

«Яндекс» также получил право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене в диапазоне $1,8–2 млрд в рамках «колл-опциона».

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Фото на обложке: Unsplash