«Яндекс» закрыл сделку по выкупу долей Uber в «Еде», «Лавке» и «Доставке»

«Яндекс» сообщил о закрытии сделки по выкупу долей Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка».
Таким образом, «Яндекс» завершил приобретение активов Uber за $1 млрд, из которых $800 млн были выплачены в сентябре, а еще $200 млн сейчас. Об этом говорится в пресс-релизе IT-компании. Сделка закрыта во вторник, 21 декабря.
В сентябре IT-гигант выкупил у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V., которое управляет бизнесом под брендами «Яндекс.Такси» и Yango, а также под брендом Uber в России и СНГ. Доля российской компании в MLU B.V. достигла порядка 71%.
Также «Яндекс» выкупил 18,2% доли Uber в Self Driving Group.
«Яндекс» также получил право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене в диапазоне $1,8–2 млрд в рамках «колл-опциона».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Маркетплейс — это локальная история»
- 2 Безрельсовые трамваи, автономные капсулы, летающее такси — как мир переходит на транспорт будущего
- 3 «Мы хотим вернуть уважение к прикладным профессиям»
- 4 Тренд: офисные сотрудники все больше хотят работать руками. И вот почему
- 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021