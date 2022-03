Европейские вузы и студенческие организации опровергли информацию об отчислении российских студентов

Информацию об отчислениях опровергла основатель и CEO StudyFree Дарья Крошкина.

«Российских студентов за рубежом не отчисляют <…>. У нас на местах больше 1000 студентов в 486 университетах — нет ни одного кейса не только с нашими студентами, но и со всеми студентами в этих университетах. Мы прописываемся каждый день в университеты и стипендиальные фонды и получаем официальные ответы о том, что все продолжают поддерживать российских студентов», — сообщила Крошкина на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что «платформа каждый день получает поступления и стипендии».

В StudyFree также собрали ответы университетов и стипендиальных фондов различных стран, приводим их ниже:

Европейская организация ESN (Erasmus Students Network):

«Студенческая сеть Erasmus хотела бы подчеркнуть, что молодые люди в России — это не ее правительство. Они также страдают от последствий решений, которые сводят на нет работу, проделанную организациями гражданского общества в России. Российские студенты за рубежом также должны получать поддержку в это трудное для них время», — говорится в сообщении организации.

IEd Milano (Италия):

«Для нас важна не национальность студентов. Мы оцениваем по объективным факторам и результатам интервью. Если ваши документы правильно собраны и и вы успешно прошли интервью, то будете зачислены в университет», — говорится в письме.

Erasmus Mundus Russia:

«Не удалось найти подтверждающих фактов тому, что российских студентов начали отчислять из высших учебных заведений в Европе. Более того, мы получили ваши сообщения о том, что некоторые университеты оказывают психологическую и моральную поддержку студентам из-за сложившейся ситуации. Мы находимся на связи и в случае возникновения любых вопросов или непонятных для вас ситуаций, вы всегда можете написать нам», — сообщила организация в своем Instagram-аккаунте.

Ассоциация университетов Нидерландов:

Организация подчеркивает, что обязуется оказать поддержку украинским и российским студентам и работникам: «Голландские университеты обязуются поддерживать сотрудников и студентов, на которых прямо или косвенно повлияли эти события. Мы признаем, что украинские и российские сотрудники и студенты в Нидерландах испытывают неуверенность, и мы намерены сделать все возможное, чтобы максимально эффективно помочь им».

The University of Alberta (Канада):

Университет выступает с поддержкой украинских, белорусских и российских студентов и сотрудников.

Trinity College Dublin (Ирландия):

Университет выступает в поддержку украинских и российских студентов и предоставляет помощь всем, кто мог быть затронут войной: «В настоящее время университет предлагает поддержку студентам, сотрудникам и другим членам сообщества Trinity, пострадавшим от кризиса».

Менторы комьюнити StudyFree, как сообщается, получают письма поддержки от своих университетов: «Университеты готовы предоставлять российским и украинским студентам доступ к психологической поддержке, осуществлять финансовую поддержку и создавать комфортные условия в текущей ситуации. Мы уже получили письма от Berkelee College (США), Massachusets College of Pharmacy and Health Sciences (США), Minerva Universities at KGI (США), LUCA (Бельгия), SWPS University (Польша), Vrje University (Нидерланды)».

«Мы находимся в личном контакте со студентами из Украины и России, чтобы убедиться, что они и их семьи в безопасности, и предложить им поддержку в это трудное время», — Berkelee College.

