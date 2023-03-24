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Skyeng отказалась покупать задолжавший сотрудникам стартап StudyFree

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-школа английского языка Skyeng отказалась покупать образовательный стартап StudyFree Дарьи Крошкиной, сообщает Forbes со ссылкой на гендиректора Skyeng Рустама Айнетдинова. Компания в конце 2022 года оказалась в центре скандала из-за невыплат сотрудникам и клиентам.

Skyeng отказалась покупать задолжавший сотрудникам стартап StudyFree

По словам Айнетдинова, Skyeng несколько лет следила за развитием StudyFree и считала его ценным активом. Переговоры о потенциальной покупке активов StudyFree в России и СНГ начались ноябре-декабре 2022 года.

В середине февраля совет директоров Skyeng отказался от сделки. Гендиректор Skyeng пояснил, что компания на старте недооценила инвестиции в развитие StudyFree. Раскрыть сумму необходимых инвестиций и другие детали он отказался.

Дарья Крошкина также подтвердила изданию, что сделка не состоялась.

  • В конце 2022 года стало известно, что стартап StudyFree, который помогает поступить в зарубежные вузы, не платит сотрудникам зарплату с марта и якобы находится на грани банкротства.
  • В начале 2023 года основательница StudyFree Дарья Крошкина объяснила RB.RU ситуацию с долгами по зарплате сотрудникам. По ее словам, сложности в проекте были на протяжении всего 2022 года, они возникли вследствии санкционной компании — StudyFree с основателем из России и 70% выручкой оттуда зарегистрирована в США.
  • По словам Айнетдинова, стороны обсуждали «частичное погашение долга StudyFree перед сотрудниками и покрытие возвратов клиентам». На момент старта переговоров стартап задолжал порядка $100тыс. своим бывшим сотрудникам. У StudyFree также скопились долги перед клиентами и подрядчиками.

Фото на обложке: Unsplash

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