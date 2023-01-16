Основательница StudyFree объяснила ситуацию с задолженностями по зарплате команде

Основательница стартапа StudyFree, который помогает поступить в зарубежные вузы, объяснила ситуацию с долгами по зарплате сотрудникам. По словам Дарьи Крошкиной, задолженность действительно есть, но она будет погашаться. Ранее в СМИ появилась информация, что компания не платит сотрудникам зарплату с марта и якобы находится на грани банкротства.
Первым о ситуации, в которой оказались сотрудники стартапа StudyFree, рассказал telegram-канал The Edinorog. Многие из членов команды компании не получают зарплату в течение нескольких месяцев, сообщили каналу источники.
Бывшие сотрудники StudyFree пояснили, что трудности в компании начались сразу после начала спецоперации на Украине. Счета стартапа, на которых лежали привлеченные по итогу инвестиционного раунда средства, были заблокированы, что и стало причиной невыплаты зарплаты. Кроме того, выручка StudyFree после февраля 2022 года упала почти до нуля.
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Сложности в StudyFree были на протяжении всего 2022 года, рассказала RB.RU основательница стартапа Дарья Крошкина. Эти сложности возникли вследствие санкционной компании – StudyFree с основателем из России и 70% выручкой оттуда зарегистрирована в США – и это «било со всех сторон», объясняет Крошкина.
«Задолженность команде образовалась. Но обо всех сложностях всегда говорили прямо в моменте, чтобы каждый принимал свое решение. Задолженность будет закрываться в рамках сделки», – прокомментировала ситуацию Крошкина.
Основанный россиянкой Дарьей Крошкиной стартап StudyFree помогает в поступлении в зарубежные вузы за счет различных грантов. По данным Crunchbase, общий объем привлеченных компанией средств составляет $5,4 млн, последний раунд на $3 млн был закрыт в декабре 2021 года.
Фото на обложке: Rigel Tapangan /
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