Образовательный стартап StudyFree Дарьи Крошкиной провел ребрендинг и изменил название на Connected . Проект решил уйти от фокуса на образование в названии и направить усилия на работу в Индии и Африке.

«Мы давно хотели идти в более широкий фокус. Connecting people with international opportunities worldwide. Хотелось уйти от фокуса на образовании. И от слова Free», — сообщила RB.RU Дарья Крошкина, добавив, что старое позиционирование не помогало монетизации на новых рынках, так как ассоциировалось с бесплатной услугой.

По данным Telegram-канала The Edinorog, Connected также привлек ангельский раунд инвестиций от текущих и новых инвесторов. Крошкина не раскрыла RB.RU имена и сумму инвестиций.

Также The Edinorog сообщает, что в четвертом квартале 2023 года Крошкина планирует привлечь новый раунд инвестиций. Предпринимательница в разговоре с RB.RU добавила, что «это пока только планы», и что инвесторов проект планирует искать на рынке США.

StudyFree был основан в 2018 году и помогал студентам уехать за границу, предоставляя им доступ к стипендиям и грантам через онлайн-платформу.

В 2020 году стартап привлек $600 тыс. в рамках pre-seed раунда. Лид-инвестором тогда выступил нидерландский венчурный фонд Acrobator VC, в числе других инвесторов — акселераторы Techstars NY и Berkeley Skydeck, основатель инвестфонда Outran Ventures Крис Адельсбах (Chris Adelsbach), а также швейцарский фонд Seedstars.

В декабре 2021 года StudyFree привлек еще $3 млн для выхода на новые рынки и разработку продукта. Инвесторами выступили I2BF Global Ventures, TMT Investments, TechStars, CEO PandaDoc Микита Микадо и бывший директор по продукту Google Андрей Дороничев.

На конец 2021 года клиенты StudyFree получили стипендии и гранты на сумму $10,3 млн в университетах США, Канады, Европы и Азии, а пользовательская база платформы насчитывала 90 тыс. студентов.

В 2022 году StudyFree столкнулся со сложностями вследствии санкционной кампании: проект задерживал зарплату сотрудникам и, как сообщалось, находился на грани банкротства.

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