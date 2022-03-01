Телефонные мошенники стали использовать в своих схемах угрозу отключения банков от SWIFT

Самой распространенной на сегодня схемой мошенничества стали звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения международной межбанковской системы SWIFT, сообщил Банк России.

«Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике», — говорится в сообщении Центробанка в Telegram-канале.

По данным регулятора, сегодня самой распространенной мошеннической схемой стали звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT.

«Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет», — подчеркнул Банк России.

SWIFT – это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри РФ, пояснили в ЦБ.

Все клиенты всех российских банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории страны работают нормально, добавил регулятор.

Ранее стало известно, что SWIFT ждет юридических инструкций от властей западных стран по отключению российских банков. Как сообщил Bloomberg, ЕС обсуждает возможность отключения от системы SWIFT банков ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Совкомбанка» и ВЭБ. РФ. При этом Сбербанк от системы отключен не будет.

Подробнее о том, что такое SWIFT, и что будет, если Запад отключит Россию от системы, читайте здесь.

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