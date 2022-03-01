Правительство РФ ограничит выход иностранного бизнеса из российских активов

Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания по поддержке российской экономики Михаил Мишустин.

Во время совещания Мишустин заявил, что правительство уже подготовило соответствующий указ президента.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что «выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее».

Ранее Михаил Мишустин возглавил работу правительственной комиссии по противодействию санкциям, которая была переведена в режим оперативного штаба. Комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций была создана в 2018 году.

После обострения политической ситуации между Россией и Украиной ряд зарубежных компаний стали продавать свои доли в российских компаниях. В частности, американский Uber ускорил продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом».

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