Что произошло за ночь: главные новости для бизнеса к утру 31 марта

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Авcтралия ввела пошлины, S&P исключит бонды России и Беларуси, спрос на аренду техники и другие события за ночь к утру 31 марта.
Что произошло за ночь: главные новости для бизнеса к утру 31 мартаКарина Пардаева
Мир
- Австралия ввела пошлины в 35% на все товары, импортируемые из РФ и Белоруссии.
- Представители США и ЕС заявили о намерении добиваться расширения числа стран, которые вводят санкции против РФ, сообщили власти США и ЕС.
Власти
- ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов.
- В России легализуют параллельный импорт автозапчастей. Это упростит обслуживание машин, но возникнут сложности с гарантией.
Финансы
- S&P исключает бонды России и Белоруссии из 11 индексов. В списке — Veon, ALROSA Finance, «Башнефть», «Банк Зенит», «РЖД Капитал», «Камаз», Lukoil Capital, VEB Finance, Rusal Capital D.A.C. SIBUR Securities и другие. Также были исключены бонды правительства Москвы.
- На Мосбирже шортить с 31 марта могут участники клиринга (банки, брокеры и др) по 83 акциям. Для их клиентов, в том числе частных инвесторов, запрет на открытие коротких позиций сохраняется.
Бизнес
- Международные бренды (Fairmont Hotels & Resorts, Hyatt International и др.) начали уходить из гостиниц с долей госбанков. Заменить их смогут российские, арабские и азиатские операторы.
- Сервисы аренды техники сообщили о росте спроса на их услуги в марте. Среди причин — подорожание новых устройств, ухудшение условий потребкредитов и желание пользователей сначала попробовать то, что они собираются купить.
Фото на обложке: fufunteg /
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