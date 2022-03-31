RB.RU продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Авcтралия ввела пошлины, S&P исключит бонды России и Беларуси, спрос на аренду техники и другие события за ночь к утру 31 марта.

Что произошло за ночь: главные новости для бизнеса к утру 31 марта