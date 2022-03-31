Мобильный интернет работает медленнее, себестоимость автоперевозок растет: главное 31 марта

Анастасия Марьина
Средняя скорость доступа в мобильный интернет в России снизилась в марте, а себестоимость транспортировок выросла за последний месяц — об этих и других событиях 31 марта читайте в нашей сводке.
Главные новости к утру четверга собраны здесь.
Мобильный интернет работает медленнее, себестоимость автоперевозок растет: главное 31 мартаАнастасия Марьина
Бизнес
- Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт». «Ситимобил» проработал на рынке почти 15 лет.
- Бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай, кофе и фрукты.
- Россияне стали чаще посещать фитнес-клубы. В марте посещаемость фитнес-клубов выросла на 7–10% в сравнении с прошлогодним периодом. Однако продажи и выручка в большинстве регионов упали.
- Продавцы цветов смогут без дополнительной платы рекламировать букеты на «Яндекс.Маркете» и начислять за счет маркетплейса пользователям кешбэк баллами «Плюса», если они оставят отзывы о товарах.
Интернет
- Средняя скорость мобильного интернета в РФ с ноября 2021 года по середину марта 2022 года снизилась на 0,7 Мбит/с. Операторы связи не успевают строить новые базовые станции вслед за ростом трафика.
- Лига безопасного интернета окажет помощь российским блогерам в сопровождении исков к Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) с требованием возместить убытки в результате ее деятельности.
Транспорт
- В России легализуют параллельный импорт запчастей для автомобилей и спецтехники. Без него вскоре стала бы невозможна эксплуатация коммерческого транспорта.
- В России за последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники — на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие — на 87%.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России замедлилась скорость мобильного интернета
- 2 Минцифры вместе с ФАС будут следить за ростом цен на сотовую связь
- 3 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
- 4 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
- 5 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
ВОЗМОЖНОСТИ
31 марта 2022
31 марта 2022
31 марта 2022
Популярное
Списки и рейтинги