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Мобильный интернет работает медленнее, себестоимость автоперевозок растет: главное 31 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Средняя скорость доступа в мобильный интернет в России снизилась в марте, а себестоимость транспортировок выросла за последний месяц — об этих и других событиях 31 марта читайте в нашей сводке.

Главные новости к утру четверга собраны здесь.

Мобильный интернет работает медленнее, себестоимость автоперевозок растет: главное 31 марта

Бизнес

  • Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт». «Ситимобил» проработал на рынке почти 15 лет.
  • Бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай, кофе и фрукты.
  • Россияне стали чаще посещать фитнес-клубы. В марте посещаемость фитнес-клубов выросла на 7–10% в сравнении с прошлогодним периодом. Однако продажи и выручка в большинстве регионов упали.
  • Продавцы цветов смогут без дополнительной платы рекламировать букеты на «Яндекс.Маркете» и начислять за счет маркетплейса пользователям кешбэк баллами «Плюса», если они оставят отзывы о товарах.

Интернет

  • Средняя скорость мобильного интернета в РФ с ноября 2021 года по середину марта 2022 года снизилась на 0,7 Мбит/с. Операторы связи не успевают строить новые базовые станции вслед за ростом трафика.
  • Лига безопасного интернета окажет помощь российским блогерам в сопровождении исков к Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) с требованием возместить убытки в результате ее деятельности.

Транспорт

  • В России легализуют параллельный импорт запчастей для автомобилей и спецтехники. Без него вскоре стала бы невозможна эксплуатация коммерческого транспорта.
  • В России за последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники — на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие — на 87%.

Фото на обложке: Unsplash

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