Средняя скорость доступа в мобильный интернет в России снизилась в марте, а себестоимость транспортировок выросла за последний месяц — об этих и других событиях 31 марта читайте в нашей сводке.

Главные новости к утру четверга собраны здесь.

Мобильный интернет работает медленнее, себестоимость автоперевозок растет: главное 31 марта