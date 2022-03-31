В России замедлилась скорость мобильного интернета

Средняя скорость доступа в мобильный интернет в России снизилась с 21,7 Мбит/с в ноябре 2021 года до около 21 Мбит/с в марте 2022 года. Это происходит в связи с тем, что операторы связи не успевают строить новые базовые станции вслед за ростом трафика.

Средняя скорость мобильного интернета в РФ с ноября 2021 года по середину марта 2022 года снизилась на 0,7 Мбит/с, свидетельствуют данные TelecomDaily. Замеделение происходит из-за роста трафика, считают специалисты. Нынешние темпы развития и модернизации сетей мобильной связи не достаточны, чтобы компенсировать рост нагрузки на них.

Решить проблему может ускоренный ввод новых базовых станций. Но санкции способны замедлить или даже остановить модернизацию сетевой инфраструктуры, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Значительная часть мобильной интернет-инфраструктуры построена на оборудовании Nokia и Ericsson, которые объявили о приостановке деятельности в России. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты, неясно», — пояснил эксперт.

По его словам, в более выигрышном положении оказались операторы, сети которых функционируют на оборудовании китайской Huawei. Поставки этого оборудования, скорее всего, не прекратятся, но его стоимость также вырастет, указал Кусков.

По данным эксперта, у операторов есть запас комплектующих для инфраструктурного оборудования примерно на восемь месяцев. Сейчас они активно пополняют запасы оборудования и комплектующих у китайских производителей на случай, если те прекратят поставки, опасаясь вторичных санкций США, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее Минцифры предупредило, что на фоне дефицита оборудования, возникшего из-за санкций, у операторов могут появиться сложности сохранения темпа развития сети. Чтобы распределить нагрузку министерство рекомендовало операторам отменить безлимитные тарифы.

Операторы связи в марте 2022 года попросили господдержки на развитие инфраструктуры. По их данным, стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных поставщиков и падения курса рубля.

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