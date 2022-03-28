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Российские операторы ожидают сбои со связью из-за нехватки оборудования

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», GS Group, ОАО РЖД и другие предложили меры по развитию связи и ИКТ на фоне санкций. Предложения планируется направить в правительство. 

Российские операторы ожидают сбои со связью из-за нехватки оборудования

Стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на полгода, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Операторы спрогнозировали, что риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа. Это может коснуться также технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа.

Основные затраты крупнейших операторов связи вырастут до 450 млрд рублей даже при сокращении инвестпрограмм. При сохранении нынешних тенденций в течение полугода отрасль может потерять до 30% специалистов, а общее ухудшение финансового положения операторов связи и вещания может заставить менеджмент оптимизировать штат на 15–20% к концу этого года.

В документе предлагается наложить запрет на отчисления в фонд универсальных услуг связи на текущий год, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от налогообложения доходы сотрудников отрасли связи.

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что прогноз комиссии РСПП больше похож на негативный сценарий, но проблемы в сетях связи возможны и, вероятнее всего, неизбежны.

В Минцифры не видят предпосылок для сбоев в сетях связи. Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Кроме того, работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий.

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Фото на обложке: ShutterOK / Shutterstock

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