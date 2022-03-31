США сняли санкции с «Ozon Банка». Его включили в санкционный список как связанный с «Совкомбанком» – у него Ozon еще в мае прошлого года купил «Оней Банк», который позже переименовали в «Ozon Банк»

ООО «Озон Банк» исключен из санкционного списка США. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства финансов США.

США ввели санкции в отношении «Ozon Банка» 24 февраля как структуру, связанную с «Совкомбанком», против которого Соединенные Штаты также ввели санкции.

В Ozon посчитали включение своего банка в санкционный список ошибкой. Ozon купил «Оней Банк», который впоследствие был переименован в «Ozon Банк» у «Совкомбанка». Сделка была закрыта в мае 2021 года, поэтому оснований для введения санкций не было, отмечали в Ozon.

25 февраля Ozon оспорил включения «Ozon Банка» обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с требованием снять санкции с «Ozon Банка».

16 марта Ozon зарегистрировал еще один банк – «Еком банк». В отличие от «Ozon банка», который имеет базовую банковскую лицензию с ограниченным кругом возможностей, «Еком банк» получил универсальную лицензию, что позволит Ozon запускать больше сервисов для B2C и B2B сегментов.

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