Глава Минцифры попросил региональные власти ввести льготы для малого IT-бизнеса

Федеральные правительство попросило региональные власти ввести дополнительные льготы для малого и среднего IT-бизнеса в России. Например, ставку налога по упрощенной схеме налогообложения предлагается снизить, а представителей сферы обеспечить грантами.
Письмо с предложением ввести меры поддержки IT-бизнеса, подписанное главой Минцифры Максутом Шадаевым, отправлено губернаторам регионов. Об этом пишут «Ведомости».
Региональные власти попросили ввести дополнительные льготы для IT-бизнеса в России.
На период до 2024 года предлагается:
- снизить ставку на доходы с 6% до 1%, на «доходы минус расходы» – с 15% до 5%, но только для компаний, работающих по упрощенной схеме налогообложения;
- снизить ставку не менее чем в два раза на земельный и имущественный налоги, договоры аренды государственного и муниципального имущества;
- ввести региональные гранты для IT-компаний и ИП, занимающихся информационными технологиями.
2 марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому IT-компании до конца 2024 года освобождаются от уплаты налога на прибыль. Организации смогут брать кредиты со ставкой 3% годовых на обеспечение текущей деятельности, а также принимать на работу иностранцев по упрощенной схеме.
Фото на обложке: ImageFlow /
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