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Представители книжной отрасли попросили правительство о господдержке

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Представители книжной индустрии попросили правительство о господдержке отрасли, сообщил глава Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

Представители книжной отрасли попросили правительство о господдержке

Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

«На сегодняшний день на 50% повысилась себестоимость книги. В первую очередь это, конечно, мелованная бумага (...) второе — это работа типографий, третье — налоговое бремя, которое нужно снижать. Конкретные меры (поддержки) мы сформулировали», — передает «Интерфакс» слова Степашина.

Меры, предложенные отраслью, перечислил глава Ассоциации союзов писателей и издателей России, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. В частности, предлагается ввести нулевую ставку НДС для книжной отрасли и другие налоговые послабления, а также освободить российских писателей от уплаты НДФЛ и создать для них систему грантов.

По словам главы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, в нынешних условиях отрасль столкнулась с технологическими, юридическими и экономическими трудностями. Речь идет о проблемах с иностранными правообладателями, программным обеспечением и поставкой комплектующих для типографий.

Фото на обложке: LeicherOliver / Shutterstock

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