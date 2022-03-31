Россияне стали чаще посещать фитнес-клубы

В марте посещаемость фитнес-клубов выросла на 7-10% в сравнении с прошлогодним периодом. Однако продажи и выручка в большинстве регионов упали. Об этом RB.RU сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Больше всего посещаемость выросла в Алтайском крае — на 13%, на Урале на 5-7%, в Башкортостане — на 4-5%, в Краснодарском крае и Новосибирской области осталась на том же уровне. При этом некоторые крупные сети заявили о падении трафика на 9% по сравнению с прошлогодним периодом при просадке по выручке на 5%.

Большинство владельцев клубов в разных регионах наблюдали в марте отставание в выручке: в Ростовской области она сократилась на 30%, в Саратовской области — на 20%, в Башкортостане — на 6% (хотя некоторые клуб отметили рост вплоть до 30%), в Краснодарском крае — на 5-7%. Однако в ряде областей был незначительный рост: в Алтайском крае — на9%, на Урале — на 5-10%, в Новосибирской области — на7% за счет повышения цен.

На рост посещаемости, по словам участников индустрии, повлияла отмена доступа в клубы по QR-кодам и сезонность. Март и апрель являются самыми посещаемыми месяцами для индустрии, сказали они.

Продажи снизились из-за геополитической и экономической ситуаций. Директор по качеству фитнес-продукта и развитию франчайзинга X-Fit в России Ирина Троска сказала, что основными причинами отказов от приобретения фитнес-карт и регулярных тренировок являются неопределенность будущего, сокращение заработных плат и потерю работы. Такая позиция ярко прослеживается в крупных городах западной части страны, особенно в Москве и Санкт-Петербурге».

Участники индустрии точных прогнозов на апрель не дают. Однако многие из них ожидают в апреле спад из-за санкций и политической ситуации.

Shutterstock Фото на обложке: VGstockstudio /