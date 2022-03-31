«Яндекс» откажется от развития сервиса доставки Yango Deli в Великобритании и Франции

«Яндекс» рассматривает возможность закрыть европейские подразделения «Яндекс.Лавки» под брендом Yango Deli. Компания изучает возможную продажу сервиса доставки в Великобритании и закрытие во Франции.

«Яндекс» решил уйти с рынка доставки продуктов питания Великобритании и Франции, сообщил Bloomberg. Yango Deli, бренд, под которым «Яндекс.Лавка» работает в этих странах, рассматривает продажу сервиса в Великобритании и закрытие во Франции.

Такое решение принято в связи с трудностями, с которыми компания столкнулась в условиях западных санкций в отношении России, отмечает агентство.

«Рынок сверхбыстрой доставки в Лондоне высококонкурентен, и мы видим значительный интерес к нашему бизнесу там, в том числе со стороны конкурентов. Однако на данный момент мы не можем предоставить никаких дополнительных подробностей по этому поводу», — сообщил представитель Yango Deli.

Yango Deli начал работать в Париже в августе 2021 года. В Лондоне сервис был запущен в октябре 2022 года. В Великобритании компания запустила пять дарксторов. С их открытием глобальная сеть компании охватила более 400 дарксторов, в том числе во Франции, Израиле и России.

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