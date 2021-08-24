«Яндекс.Лавка» запустила сервис быстрой доставки продуктов в Париже

«Яндекс» запустил в Париже сервис доставки продуктов с локальных мини-складов по модели «Яндекс.Лавки». Сервис будет работать под брендом Yango Deli.
Париж — первый европейский город, в котором появилась эта доставка, однако не первый за пределами России: в ноябре прошлого года «Яндекс» запустил Yango Deli в Тель-Авиве. Компания работает во Франции под зарегистрированным в стране юридическим лицом Deli International.
Ассортимент сервиса насчитывает около 3 тыс. повседневных товаров, среди которых — свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, хлеб, яйца, молоко, вода, выпечка, алкоголь, товары для личной гигиены, для детей, для домашних животных и другое.
В Yango Deli можно заказать товары как от мировых производителей, так и от местных. Пользователи могут также заказать горячий кофе — в компании отметили, что это уникальное предложение на парижском рынке онлайн-доставки продуктов.
Заказать продукты можно в десяти городских округах: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, — а еще в коммунах Булонь-Бийанкур, Исси-ле-Мулино и Монруж. Зона доставки полностью покрывает некоторые округа и коммуны, другие — частично. Сервис обещает организовать доставку в течение 15 минут.
Доставка будет работать каждый день с 8 утра, а заканчивать в зависимости от дня недели. В понедельник она работает до полуночи, с пятницы по субботу — до 2 ночи, в воскресенье — до 10 вечера.
По данным за второй квартал 2021 года, годовой оборот «Яндекс.Лавки» (GMV run-rate) превысил 25 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом раньше.
О планах выйти на рынок Парижа и Лондона стало известно в апреле.
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Фото: «Яндекс»
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