Бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай, кофе и фрукты

«Руспродсоюз» предложил правительству отменить импортные пошлины на товары, которые в России не производятся вообще. В частности, речь идет о черном и зеленом чае, тропических фруктах, некоторых видах упаковки и сахарозаменителях. Ввозные пошлины могут достигать 15% от стоимости товаров, поэтому льготы позволят сдержать рост цен.

Письмо с таким предложением «Руспродсоюз» направил в Минэк, сообщили «Известия». В нем ассоциация предложила отменить импортные пошлины на продукты, которые в России не производятся вообще, в том числе по климатическим причинам.

Речь идет о чае, кофе, тропических фруктах. В списко также вошли сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и др. Эта мера позволит снизить себестоимость продукции, считает «Руспродсоюз».

«Чайно-кофейная отрасль — одна из наиболее зависимых от импортной продукции. В силу естественных погодно-климатических условий практически всё сырье, ингредиенты и прочую сопутствующую продукцию для нее закупают на международных рынках», — пояснил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Сейчас пошлины на импортные товары составляют от 5% до 15%. Например, импортеры бананов, фиников, апельсинов платят 5% от стоимости 1 кг. Тариф по чаю может достигать 12,5%.

В середине марта 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать перечень критически важных ввозимых товаров, для которых необходимо упростить таможенное оформление и обнулить ввозные пошлины.

Обнуление пошлин повлияет на конечную стоимость продукции для потребителя, ведь речь идет о сокращении максимальной ставки с 15% до нуля, отметил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. По его данным, в западных странах средняя ставка для промышленных товаров не превышает 4%.

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