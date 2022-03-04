Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 4 марта

Карина Пардаева
RB собрал основные события для бизнеса на фоне «спецоперации» к утру 4 марта: условия для отмены санкций, давление на бизнес, приостановка деятельности Airbnb, Marks & Spencer.
Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 4 мартаКарина Пардаева
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Основное
- США ввели персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и членов их семей. «Черный список» опубликован на сайте Белого дома, в нем 19 государственных служащих и предпринимателей, а также 47 членов их семей.
- Роскосмос из-за зарубежных санкций планирует уделить больше внимания метеоспутникам
- Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против экспорта в Россию.
- Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией «специальной операции на Украине».
Фондовый рынок и банки
- Клиенты ряда российских брокеров не могут продавать иностранные бумаги из-за реакции зарубежных контрагентов на санкции. Торги через «СПБ Биржу» идут, но тоже с ограничениями.
- Банк России с 4 марта решил снизить комиссию при покупке валюты на бирже с 30% до 12% для физлиц.
Сервисы и мессенджеры
- Google и Tripadvisor временно заблокировали возможность оставлять отзывы на некоторые российские рестораны и отели на своих платформах.
- Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, предлагающих получить информацию о российских военных, «якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе “военной операции на Украине”».
Бизнес
- Google приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. Речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
- Авторы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 остановили продажу своих игр в России.
- В России остановлена почти половина мощностей по выпуску легковых машин. Но и другие заводы рискуют уйти в простой.
- Британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) приостановил отгрузки в российские магазины, которыми управляет компания-франчайзи из Турции.
- Airbnb приостанавливает деятельность в России и Белоруссии, заявил глава компании. В 2017 году компания ликвидировала российское подразделение, ей было проще проводить операции через Берлин, Дублин и Лондон.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении давления на российский бизнес. Документом предлагается возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только после завершения проверок.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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