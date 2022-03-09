RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: Coca-Cola под давлением партнеров и клиентов решила приостановить свою деятельность в России, из РФ также уходят PepsiCo, Unilever, Bumble, Ferrari и Lamborghini.

Coca-Cola, PepsiCo, Unilever прекращают работу в РФ: главное для бизнеса к утру 9 марта