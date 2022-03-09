Coca-Cola, PepsiCo, Unilever прекращают работу в РФ: главное для бизнеса к утру 9 марта

RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: Coca-Cola под давлением партнеров и клиентов решила приостановить свою деятельность в России, из РФ также уходят PepsiCo, Unilever, Bumble, Ferrari и Lamborghini.
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Мир
- США продолжат ужесточать санкции против России, если российские власти не пойдут на деэскалацию ситуации вокруг Украины.
- Британия приравняла вхождение любого российского самолета в ее воздушное пространство к уголовному преступлению.
- США планируют заставить компании из Китая поддержать санкции против России.
- Власти США также изучают дополнительные способы оказания давления на экономику Белоруссии, помимо санкций, уже введенных против Минска из-за ситуации вокруг Украины.
Финансы
- Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Снять можно будет и больше, но в рублях по курсу на день выдачи. Новый порядок будет действовать до 9 сентября.
- Сбербанк готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в приложении банка без ограничений.
Бизнес
- Coca-Cola все же решила приостановить работу в России. Компания не уточнила, какие именно меры это предусматривает.
- McDonald's временно закроет в России 850 своих ресторанов. Ранее McDonald's и Coca-Cola оказались под давлением за бизнес в РФ. Партнеры и клиенты призывали пищевых гигантов уходить из РФ и бойкотировали продукты брендов.
- PepsiCo также решила прекратить рекламную деятельность и продажу напитков в России. Решение о прекращении продаж не коснулось молока и детских товаров.
- Итальянские производители автомобилей Ferrari и Lamborghini приостановят работу на российском рынке в связи с событиями на Украине.
- Британская компания Unilever — один из глобальных лидеров по производству бытовых товаров — приостановит экспорт своей продукции в Россию, а также импорт из нее на фоне российской спецоперации на Украине.
- «М.Видео-Эльдорадо» на время зафиксировала цены на ограниченный ассортимент. Меры призваны поддержать инициативы ФАС и Минпромторга по соблюдению принципов ответственного ценообразования.
Сервисы
- Приложение для знакомств Bumble прекращает работу в России. Компании Bumble также принадлежит приложение для знакомств Badoo.
- Пользователи Netflix из России получили письмо о приостановлении работы сервиса. До конца оплаченного периода можно продолжать использование Netflix, но продлеваться подписка не будет.
Фото на обложке: Billion Photos /
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