Аналитики рассказали, какие товары на маркетплейсах выгоднее продавать осенью и зимой

Аналитики «Мегамаркета» два года подряд фиксируют двукратный рост онлайн-покупок с наступлением холодов. По данным маркетплейса, чаще всего в осенне-зимний период россияне приобретают дорогостоящую технику и товары для дома. С исследованием ознакомился RB.RU.
По данным за 2021 и 2022 годы, количество заказов на «Мегамаркете» с сентября по февраль увеличивается почти в два раза по сравнению с весенне-летним периодом.
С наступлением холодов россияне чаще всего приобретают технику для дома — большим спросом пользуются «умные» колонки и игровые приставки, а также бытовая техника для приготовления еды.
Самым продаваемым товаром за осенне-зимний период стал электрогриль, тренд подтверждается и в текущем году — за первый месяц осени электрогриль вновь оказался самой популярной покупкой среди бытовой техники.
В разрезе сезонов техника для дома сохраняет свое первенство осенью. Зимой, с приближением праздников, на первое место выходят смартфонов — их продажи вырастают в 2,1 раза по сравнению с осенью.
Размер среднего чека в период с сентября по февраль почти не отличается: месяцем с самым высоким средним чеком остается февраль. Аналитики связывают это с чередой праздников — 14 и 23 февраля, а также с распродажами остатков зимнего ассортимента.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Росстат спрогнозировал сокращение населения России на 3 млн человек к 2030 году
- 2 Количество долларовых мультимиллионеров в мире за год выросло на 12%
- 3 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 4 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 5 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2023
12 октября 2023
15 октября 2023