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Аналитики рассказали, какие товары на маркетплейсах выгоднее продавать осенью и зимой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Аналитики «Мегамаркета» два года подряд фиксируют двукратный рост онлайн-покупок с наступлением холодов. По данным маркетплейса, чаще всего в осенне-зимний период россияне приобретают дорогостоящую технику и товары для дома. С исследованием ознакомился RB.RU.

Аналитики рассказали, какие товары на маркетплейсах выгоднее продавать осенью и зимой

По данным за 2021 и 2022 годы, количество заказов на «Мегамаркете» с сентября по февраль увеличивается почти в два раза по сравнению с весенне-летним периодом.

С наступлением холодов россияне чаще всего приобретают технику для дома — большим спросом пользуются «умные» колонки и игровые приставки, а также бытовая техника для приготовления еды.

Самым продаваемым товаром за осенне-зимний период стал электрогриль, тренд подтверждается и в текущем году — за первый месяц осени электрогриль вновь оказался самой популярной покупкой среди бытовой техники.

В разрезе сезонов техника для дома сохраняет свое первенство осенью. Зимой, с приближением праздников, на первое место выходят смартфонов — их продажи вырастают в 2,1 раза по сравнению с осенью. 

Размер среднего чека в период с сентября по февраль почти не отличается: месяцем с самым высоким средним чеком остается февраль. Аналитики связывают это с чередой праздников — 14 и 23 февраля, а также с распродажами остатков зимнего ассортимента. 

Фото на обложке: Unsplash

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