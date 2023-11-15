«Яндекс Маркет» внедрил бесплатный инструмент анализа причин падения продаж

«Яндекс Маркет» разработал аналитическое решение «Факторы продаж», с помощью которого продавцы маркетплейса смогут определять и устранять причины снижения продаж или находить точки роста. Об этом говорится в сообщении компании.

Инструмент бесплатный и доступен всем продавцам сервиса.

«Факторы продаж» дают информацию о влиянии различных действий предпринимателя на продажи, — например, использование инструментов продвижения, поставки товаров на склад, скрытие с витрины, а также сезонность категории.





Анализ доступен для всех категорий товаров, которые есть в ассортименте магазина. Также можно проанализировать свою работу на «Маркете» в прошлом.

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