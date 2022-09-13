«Яндекс.Маркет» и Британская высшая школа дизайна представили ресайкл-коллекцию вещей из упаковки

«Яндекс.Маркет» и Британская высшая школа дизайна выпустили совместную ресайкл-коллекцию из узнаваемых упаковочных средств. Так «Маркет» рассчитывает привлечь внимание к этичному подходу в моде. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Студенты Британки изготовили из коробок и скотча, которые используются для доставки заказов «Маркета», несколько образов.

Ресайкл-коллекцию представят в рамках ярмарки молодого современного искусства Blazar, она пройдет с 14 по 18 сентября в Музее Москвы.

Совместный проект с Британкой — одна из ряда инициатив «Яндекс.Маркета» в направлении этичной моды. В июне 2022 года Маркет запустил новый раздел «Ресейл», первым партнером которого стала платформа The Cultt.

«Ресейл позволяет продлевать жизнь достойных вещей и развивать новую культуру потребления — осознанного и рационального. Уже сейчас в разделе доступны бывшие в употреблении сумки люксовых и премиальных брендов, одежда и аксессуары, а в будущем ассортимент будет дополнен другими категориями», — говорится в сообщении.

Фото на обложке и в тексте: «Яндекс.Маркет»